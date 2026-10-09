Okula bismillah'la başlayan minikler için Bedi Besmele ve Amin Alayı

Bedi Besmele ve Amin Alayı Erdemli'de gerçekleştirildi

Mersin'in Erdemli ilçesinde, hayırseverler tarafından yaptırılan ve geçen yıl hizmete giren Muhammed Mustafa Üzer Kur’an Kursu'nda geleneksel Bedi Besmele ve Amin Alayı merasimi düzenlendi. Programa 4-6 yaş grubundaki kursiyerler, ilçe müftülüğü yetkilileri ve hayırseverler katıldı.

Törenin akışı:

Çocuklar Türk bayrağı altında kortej oluşturarak yürüdü. Programda harflerin tanımı yapıldı ve Osmanlı geleneğinden günümüze uzanan uygulama çerçevesinde şiirler okundu. Merasim sırasında çocukların üzerine güller serpiştirilerek ritüelin ritüelsel öğeleri yaşatıldı.

Etkinlikte, kursiyerlerin ilim yolculuğuna adım atarken söyledikleri “Bismillah ve Amin” sözleri ön plana çıktı; çocuklar törende yaşadıkları mutluluğu açıkça ifade ettiler.

Müftü ve düzenleyicilerin sözleri:

İlçe Müftüsü İbrahim Yiğit, çocukların sevinçli gününde yanlarında olmaktan mutluluk duyduklarını söyledi. Yiğit, Bedi Besmele'nin Osmanlı döneminden beri ilk okula giden çocukların besmeleyle başlama programı olarak anıldığını vurguladı ve törende gözlemlenen coşkuya dikkat çekti.

Müftü Yiğit ayrıca bu mekanların kazandırılmasında emeği geçen hayır sahiplerine teşekkür etti. Program, geleneksel tören unsurlarını koruyarak çocukların dini eğitime girişini kutlayan bir etkinlik olarak tamamlandı.

MERSİN'İN ERDEMLİ İLÇESİNDE 4-6 YAŞ ARASINDAKİ ÇOCUKLARIN EĞİTİM GÖRDÜĞÜ KUR'AN KURSUNDA OSMANLI’DAN GÜNÜMÜZE UZANAN 'BEDİ BESMELE VE AMİN ALAYI' MERASİMİ DÜZENLENDİ.