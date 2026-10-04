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Okulda önlem ve farkındalık: Jandarma öğrencilerle bir araya geldi

Bilecik İl Jandarma Komutanlığı, Vezirhan İlkokulu ve Ortaokulu'nda öğrencilere olası riskler, güvenlik tedbirleri ve dikkat edilecek hususlar hakkında bilgilendirme yaptı.

GİRİŞ: 04 Ekim 2026 - 11:27

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Okulda önlem ve farkındalık: Jandarma öğrencilerle bir araya geldi

Jandarma'dan okulda güvenlik bilinci çalışması

Bilecik İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Vezirhan İlkokulu ve Ortaokulunda güvenli bir eğitim ve öğretim ortamı sağlanmasına yönelik bilgilendirme faaliyeti gerçekleştirdi. Etkinlikte öğrencilere karşılaşabilecekleri riskler, alınabilecek önlemler ve bu tür durumlarda dikkat edilmesi gereken hususlar anlatıldı.

Eğitimin içeriği:

Gerçekleştirilen bilgilendirmede, öğrencilere olası tehlikeler ve günlük yaşamlarında karşılaşabilecekleri durumlara karşı farkındalık kazandırılmasına ağırlık verildi. Eğitim sırasında riskler, güvenlik tedbirleri ve güvenli davranış örnekleri üzerinde duruldu.

Amaç ve beklenen etkiler:

Faaliyetin temel amacı, öğrencilerin güvenliğinin sağlanması ve muhtemel risklere karşı bilinç düzeyinin artırılması olarak açıklandı. Bu tür bilgilendirmelerin, okul içi ve çevresinde alınacak önlemlerin uygulanmasını teşvik etmesi ve öğrencilerin kendi güvenliklerini korumaya yönelik davranışlar geliştirmesine katkı sağlaması bekleniyor.

Jandarma ekiplerinin düzenlediği bu tür etkinliklerle, eğitim kurumlarıyla iş birliği içinde güvenlik kültürünün güçlendirilmesi hedefleniyor.

BİLECİK&#039;TE JANDARMA EKİPLERİ ÖĞRENCİLERE OKULDA BİLGİLENDİRME YAPTI.

BİLECİK'TE JANDARMA EKİPLERİ ÖĞRENCİLERE OKULDA BİLGİLENDİRME YAPTI.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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