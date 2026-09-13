Okullar açılmadan Bursa'nın geçit-bademli hattı çift yönlü trafiğe kavuştu

çalışma tamamlandı:

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından Mudanya yolu Geçit-Bademli kavşağında yürütülen köprü ve şerit genişletme projesinde sona gelindi. Yaklaşık 2,5 kilometrelik güzergâhta etap etap yürütülen imalatların tamamlanmasının ardından güzergâh, 14 Eylül Pazartesi günü başlayacak 2026-2027 eğitim öğretim yılı öncesinde çift yönlü olarak trafiğe açıldı. Ekipler, planlanan takvimi tutturmak için gece gündüz çalıştı ve ulaşımda oluşabilecek yoğunluğun önüne geçildi.

yapım detayları ve teknik veriler:

Projede Nilüfer Çayı geçişindeki mevcut köprülerin yanına yeni bir köprü inşa edildi. Köprü imalatının tamamlanmasının ardından altyapı, dolgu, yol genişletme ve asfaltlama aşamalarına geçildi. Güzergâhta yapılan işler arasında freze çalışmaları, 12 bin 300 metreküp kazı, 50 bin ton dolgu ve 6 bin 500 ton asfalt kaplama yer aldı. Tüm bu çalışmalar Bursa Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda yürütüldü.

trafik düzeni ve okul sezonuna hazırlık:

Yeni düzenleme ile Bursa şehir merkezi istikametinde trafik 5 şerit üzerinden ilerleyecek; Mudanya yönünde ise toplam 4 şerit oluşturuldu ve bunlardan ikisi kesintisiz olarak planlandı. Bu ayrım sayesinde Mudanya'ya direkt gidecek araçlarla Bademli ve Nilüferköy yönüne dönecek araçların birbirinden ayrılması hedefleniyor; amaç, yön değişimlerinden kaynaklanan yoğunluğu azaltmak. Belediyenin 9 Eylül açıklamasında öngördüğü 13 Eylül tamamlanma takvimi sağlanmış ve ekipler hedefini yerine getirmiş oldu.

Projenin tamamlanması, kent merkezi ile Mudanya arasındaki önemli güzergâhlardan birinde okulların açılacağı hafta öncesinde ulaşımı rahatlattı. Bundan sonra bölgede BUSKİ Genel Müdürlüğü ekipleri, ulaşımı aksatmayacak gün ve saatlerde gerekli altyapı çalışmalarını sürdürecek.

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ'NİN MUDANYA YOLU GEÇİT-BADEMLİ KAVŞAĞINDA YÜRÜTTÜĞÜ KÖPRÜ VE ŞERİT GENİŞLETME PROJESİNDE ÇALIŞMALAR TAMAMLANDI. 14 EYLÜL PAZARTESİ GÜNÜ BAŞLAYACAK 2026-2027 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÖNCESİNDE GÜZERGÂH ÇİFT YÖNLÜ OLARAK TRAFİĞE AÇILDI. EKİPLERİN GECE GÜNDÜZ SÜREN ÇALIŞMALARIYLA BÖLGEDEKİ ULAŞIM SORUNU OKULLAR AÇILMADAN ÇÖZÜME KAVUŞTURULDU.