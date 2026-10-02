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Okullarda Bocce ve Curling hazırlığı: 2027 dönemine yönelik spor planları

Çilimli'de 2027 eğitim-öğretim dönemine hazırlık sürüyor; öğrenciler Bocce ve Curling ile tanıştırılacak, müsabakalar planlandı ve malzeme desteği sağlandı.

GİRİŞ: 02 Ekim 2026 - 11:47

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EDİTÖR: Kerem Güneş

Okullarda Bocce ve Curling hazırlığı: 2027 dönemine yönelik spor planları

çilimli'de okullarda sportif faaliyet hazırlıkları

Çilimli'de 2027 eğitim-öğretim döneminde gerçekleştirilecek sportif faaliyetler için ilçede hazırlıklar devam ediyor. Toplantıda öğrencilerin sportif faaliyetlere katılımını artırmaya yönelik değerlendirmeler yapıldı ve okul sporlarının yaygınlaştırılmasına dair hedefler ortaya kondu.

yeni branşlarla tanışma ve müsabaka planları:

Toplantıda, öğrencilerin farklı spor branşlarıyla tanışması amacıyla Bocce ve Curling branşlarının programa alınması kararlaştırıldı. İkinci dönemde bu branşlarda okul içi ve okullar arası müsabakalar düzenlenmesi hedefleniyor. Bu yaklaşım, öğrencilere çeşitlendirilmiş spor imkânı sağlama ve katılımı teşvik etme amacını taşıyor.

malzeme desteği ve uygulama:

Müsabakaların hayata geçirilebilmesi için spor malzemesi ihtiyacı olan okullara destek sağlandı. Sağlanan malzemeler, Çilimli Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Cahit Demir tarafından okullara teslim edildi. Bu teslimat, planların sahada uygulanabilirliğini artıran somut bir adım olarak değerlendirildi.

Yetkililer, yürütülecek çalışmalarla öğrencilerin farklı branşları tanımasının, sportif faaliyetlere katılımın artmasının ve okul sporlarının yaygınlaşmasının hedeflendiğini vurguladı. Önümüzdeki dönemde düzenlenecek müsabaka ve tanıtım etkinlikleriyle uygulamanın etkileri takip edilecek.

DÜZCE’NİN ÇİLİMLİ İLÇESİ GENÇLİK VE SPOR MÜDÜRLÜĞÜ İLE İLÇEDE GÖREV YAPAN BEDEN EĞİTİMİ...

DÜZCE’NİN ÇİLİMLİ İLÇESİ GENÇLİK VE SPOR MÜDÜRLÜĞÜ İLE İLÇEDE GÖREV YAPAN BEDEN EĞİTİMİ ÖĞRETMENLERİNİN KATILIMIYLA, 2026-2027 EĞİTİM-ÖĞRETİM DÖNEMİNDE GERÇEKLEŞTİRİLECEK SPORTİF FAALİYETLERE İLİŞKİN GÖRÜŞ ALIŞVERİŞİNDE BULUNULDU.

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

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