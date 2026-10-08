Okullarda güvenlik hizmetleri güçlendirildi: 75 özel güvenlik görevlisine eğitim

Eğitim programı ve katılımcılar:

Kars'ta düzenlenen program, Kafkas Üniversitesi ile İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı resmi ve özel okullarda görev yapan özel güvenlik personeline yönelik gerçekleştirildi. Etkinlik Kars Emniyet Müdürlüğü Konferans Salonu'nda yapıldı ve programa toplam 75 özel güvenlik görevlisi katıldı. Eğitim, görevli emniyet personeli tarafından yürütüldü ve katılımcılara uygulamaya dönük bilgiler aktarıldı.

Eğitimin içeriği:

Eğitimde özel güvenlik görevlilerinin görev alanları, yetki ve sorumlulukları ayrıntılı biçimde ele alındı. Mevzuata uygun davranış, görev sırasında dikkat edilmesi gereken hususlar ile olaylara doğru müdahale yöntemleri hakkında katılımcılara pratik tavsiyeler verildi. Bu kapsamda üniversite ve eğitim kurumlarındaki özgün riskler ve bu ortamlarda güvenliğin sağlanmasına yönelik hususlar önceliklendirildi.

Hedefler ve işbirliği:

Programın temel hedefi, özel güvenlik görevlilerinin mesleki bilgi ve farkındalığını artırmak; öğrenci ve eğitim çalışanlarının güvenliğini güçlendirmek ve kurumlar ile emniyet birimleri arasındaki koordinasyonu geliştirmektir. Emniyet yetkilileri, eğitimle görevlerin daha bilinçli, etkin ve güvenli şekilde yürütülmesine katkı sağlamayı ve sunulan güvenlik hizmetinin kalitesini yükseltmeyi amaçladıklarını belirtti.

KARS’TA 75 ÖZEL GÜVENLİK GÖREVLİSİNE GÖREV VE SORUMLULUK EĞİTİMİ(KARS-İHA)