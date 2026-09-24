Okulların dayanışması Bursa'da 18 bin 67 ünite kanla binlerce hayata umut oldu

Bursa'da eğitim camiasından rekor kan bağışı

Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Türk Kızılay Güney Marmara Bölge Kan Merkezi Müdürlüğü iş birliğinde yürütülen 'Okulumda KANpanya Var' projesi, 2025-2026 eğitim öğretim yılında kayda değer bir başarıya ulaştı. İşyeri Sağlık ve Güvenlik Birimi koordinasyonunda yürütülen kampanyalar kapsamında, 19 okulda toplam 18 bin 67 ünite kan bağışı toplandı. Eğitim camiasının öğretmen, yönetici ve velilerinden oluşan gönüllü katılımı, binlerce hastaya umut olmayı sağladı.

Kampanyanın kapsamı ve büyüme eğilimi:

Kampanya, Güney Marmara Bölge Kan Merkezi ile sürdürülen düzenli kan bağışı etkinliklerinin bir parçası olarak genişledi. Son yıllarda kampanyaya katılan okul sayısı yaklaşık dört kat, toplanan kan miktarı ise beş katın üzerinde artış gösterdi. Elde edilen bu rakamlar, Bursa'daki eğitim kurumlarının toplumsal sorumluluğa verdiği önemin somut bir göstergesi olarak değerlendirildi.

Teşekkür programı ve ödüllendirme:

Kampanyaya destek veren okul yöneticilerine ve paydaşlara teşekkür amacıyla Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde bir program düzenlendi. Programa Türk Kızılay Güney Marmara Bölge Kan Merkezi Müdürü Dr. Nihat Çakır, Bursa Kızılay Başkanı Prof. Dr. Murat Tutanç, Bursa İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Mehmet Kılıç, okul yöneticileri ve protokol üyeleri katıldı. Program sırasında kan bağışı kampanyalarına verdiği katkılar nedeniyle Bursa İl Milli Eğitim Müdürü Gürhan Çokgezer'e Türk Kızılay tarafından Kurumsal Altın Madalya takdim edildi; madalya, Gürhan Çokgezer adına İl Millî Eğitim Müdür Yardımcısı Mehmet Kılıç tarafından teslim alındı.

Yetkililerin değerlendirmeleri:

Bursa İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Mehmet Kılıç elde edilen başarıyla ilgili olarak, "Okullarımız yalnızca akademik başarının değil; yardımlaşmanın, paylaşmanın ve toplumsal sorumluluğun da merkezidir. Öğretmenlerimiz, yöneticilerimiz ve velilerimizin ortaya koyduğu bu büyük dayanışma, Bursa eğitim ailesinin duyarlılığını bir kez daha göstermiştir. Kan bağışı; hayat kurtaran, insanı yaşatan en anlamlı iyiliklerden biridir" ifadelerini kullandı.

Türk Kızılay Güney Marmara Bölge Kan Merkezi Müdürü Dr. Nihat Çakır ise çalışmanın her yıl büyümesinden duydukları memnuniyeti vurguladı ve "Gönüllü ve düzenli kan bağışı, sağlık sistemimizin en önemli ihtiyaçlarından biridir. Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğümüzle aramızdaki güçlü koordinasyon ve okullarımızın özverili katkıları sayesinde her yıl daha fazla bağışçıya ulaşıyoruz. Bu anlamlı iş birliğiyle binlerce hastaya umut olacak önemli bir başarıya imza atıldı" dedi.

Bu sonuçlar, Bursa'da yürütülen sosyal sorumluluk çalışmalarına önemli bir katkı sağlarken, okul temelli gönüllülük örneklerinin diğer illere de örnek olması bekleniyor. Eğitim kurumlarının toplum sağlığına yönelik bu tür girişimleri, uzun vadede düzenli kan stoğunun artmasına ve sağlık hizmetlerinin güçlenmesine doğrudan katkı sunuyor.

BURSA’DA ÖĞRETMENLER VE VELİLER, 18 BİN 67 ÜNİTE KAN BAĞIŞIYLA BİNLERCE HAYATA UMUT OLDU