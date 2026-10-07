Okulu kapatırken karnına top çarpan çocuğun yardımına koştu

Amasya merkez Yavuz Selim Ortaokulu'nda derslerin bitiminden yaklaşık 2 saat sonra bahçede oynayan üç çocuktan birinin karnına arkadaşının yakın mesafeden şutladığı futbol topu çarptı. Çarpmanın etkisiyle çocuk yere yığıldı; olayın olduğu anlar okulun güvenlik kamerasına yansıdı.

olayın gelişimi:

Görüntülerde, akşam saatlerinde (yaklaşık saat 18.00 civarı) okul binasını kapatıp evine gitmek üzere olan okul müdürü Ramazan Mutluun koşarak olay yerine geldiği görülüyor. Yerde hareketsiz yatan çocuğun yanına gidip durumunu kontrol eden Mutlu, çocuğun bilincinin yerine gelene kadar başından ayrılmıyor ve durumda ısrarla bekliyor. Olay, okul çevresinde bulunan görevliler ve güvenlik kayıtlarıyla belgelendi.

tıbbi değerlendirme ve ilk yardım:

Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Sağlık Hizmetleri MYO Müdürü Prof. Dr. Akın Tekcan, görüntüleri değerlendirirken çarpmanın künt travma sınıfına girdiğini belirtti. Tekcan, vücuda sert bir cismin çarpmasıyla doku ve organların zarar görme olasılığı bulunduğunu vurgulayarak ilk yardımın ilk aşamasında kazazedenin gözlemlenmesi gerektiğini söyledi.

Prof. Dr. Tekcan, ilk müdahalenin temel uygulamalarından biri olarak "bak, dinle, hisset" yaklaşımını örnekledi ve kişilerin bilinç ve solunum durumunun değerlendirilmesinin önemine dikkat çekti. Görüntülerde müdürün çocuğun bilinç durumunu kontrol ettiği ve solunum açısından takip ettiği görülüyor.

Olayın ardından çocuğun durumuna müdürün anında müdahale etmesi, tedbirlerin hızlı alınması ve güvenlik kameralarının olayın kaydını tutması dikkat çekti. Okul yetkilileri ve sağlık uzmanları benzer durumlarda sakin kalınması, öncelikle bilincin ve solunumun değerlendirilmesi, gerekirse acil sağlık ekiplerinin çağrılması gerektiğinin altını çiziyor.

AMASYA’DA OKUL BAHÇESİNDE ARKADAŞLARIYLA OYNAYAN ÇOCUĞUN KARNINA YAKIN MESAFEDEN ŞUTLANAN FUTBOL TOPU ÇARPTI. YERDE HAREKETSİZ YATAN ÇOCUĞUN YARDIMINA O SIRADA OKUL BİNASINI KAPATIP EVİNE GİTMEKTE OLAN OKUL MÜDÜRÜ YETİŞTİ. O ANLAR GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI.