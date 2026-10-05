Okulun kan bağışı kampanyası 71 üniteyle stoklara destek verdi

Okuldan Kızılay stoklarına anlamlı katkı

Düzce'de, Milli Eğitim Bakanlığı ile Türk Kızılay arasında imzalanan protokol çerçevesinde düzenlenen kan bağışı etkinliği başarıyla tamamlandı. Organizasyon, Düzce İl Milli Eğitim Müdürlüğü İş Sağlığı ve Güvenliği Birimi (İSGB) koordinesinde Şehit Teğmen Uğur Altan İlkokulu'nda gerçekleştirildi.

Organizasyon ve katılımcılar:

"Birbirimize Kandan Bağlıyız" sloganıyla düzenlenen etkinlikte okul personeli ve gönüllü bağışçılar görev aldı. Yapılan çalışmayla toplam 71 ünite kan toplanarak Kızılay'ın stoklarına aktarıldı.

Amaç ve farkındalık çalışmaları:

Etkinliğin amacı, kan bağışının önemine dikkat çekmek ve gönüllü bağış konusunda farkındalığı artırmaktı. Okul çevresinde yürütülen bilgilendirme çabalarıyla, kan bağışının sürekliliğinin sağlanması ve toplumun acil ihtiyaçlara hazırlıklı olması hedeflendi.

Organizatörler, benzer kampanyaların devam edeceğini ve eğitim kurumlarıyla iş birliğinin Kızılay stoklarının güçlendirilmesinde etkili olduğunu vurguladı.

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI İLE TÜRK KIZILAY ARASINDA İMZALANAN PROTOKOL KAPSAMINDA DÜZCE’DE DÜZENLENEN KAN BAĞIŞI ETKİNLİĞİNDE 71 ÜNİTE KAN TOPLANDI.