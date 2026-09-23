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Okulun laboratuvarından atılan kimyasallar çöp konteynerinde patlamaya yol açtı

Eskişehir'de bir özel okulun laboratuvarından çöpe atıldığı belirlenen kimyasallar, çöp konteynerinde reaksiyon verip peş peşe patlamalara neden oldu.

GİRİŞ: 23 Eylül 2026 - 11:41

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Okulun laboratuvarından atılan kimyasallar çöp konteynerinde patlamaya yol açtı

Eskişehir'de çöp konteynerinde peş peşe patlamalar

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesi Arifiye Mahallesi Tayfun Sokak üzerinde bulunan bir çöp konteynerinde kısa aralıklarla patlamalar meydana geldi. Olayı fark edenler arasında sokak bitişiğindeki Adalet İlkokulu yetkilileri vardı; konteynerden yükselen ses ve duman okul çalışanlarının dikkatini çekti.

olay yeri ve ilk müdahale:

İhbarın ardından adrese sevk edilen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı ve incelemelere başladı. Olay sırasında çevrede kısa süreli panik yaşansa da müdahale ekiplerinin çalışmasıyla bölge hızlıca kontrol altına alındı. Güvenlik ve kamu düzeninin sağlanması öncelikli olarak ele alındı.

neden ve soruşturma:

Polis ekiplerinin yaptığı ön incelemede, patlamaların çevredeki bir özel okulun fen laboratuvarında deneylerde kullanılan kimyasal maddelerin bilinçsizce çöpe atılmasından kaynaklandığı tespit edildi. Kimyasalların birbirleriyle tepkimeye girmesi sonucu konteynerdeki ardışık patlamaların meydana geldiği belirlendi.

Olayda şans eseri yaralanan olmadı, ancak yetkililer çevre güvenliği ve benzer vakaların önlenmesi açısından uyarıda bulundu. Sorumsuz atık yönetimi nedeniyle tehlikeye yol açıldığı gerekçesiyle, ilgili özel okul yönetimi hakkında polis tarafından resmi inceleme başlatıldı ve olayla ilgili soruşturma sürüyor.

PATLAMANIN ÖZEL OKUL TARAFINDAN ÇÖPE ATILAN KİMYASAL MADDELERDEN KAYNAKLI OLDUĞU TESPİT...

PATLAMANIN ÖZEL OKUL TARAFINDAN ÇÖPE ATILAN KİMYASAL MADDELERDEN KAYNAKLI OLDUĞU TESPİT EDİLDİ.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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