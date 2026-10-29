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Oltulu kafe bir günlük kazancını Mehmetçik Vakfı'na bağışlıyor

Oltu'daki Kalepark Cafe sahibi M. Fatih Özbek, Oltu Kaymakamlığı desteğiyle bir günlük gelirini Türk Silahlı Kuvvetleri Güçlendirme Vakfı'na bağışladı.

GİRİŞ: 29 Ekim 2026 - 10:36

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Oltulu kafe bir günlük kazancını Mehmetçik Vakfı'na bağışlıyor

kalepark cafe'den anlamlı destek

Erzurum’un Oltu ilçesinde faaliyet gösteren Kalepark Cafe, bir günlük tüm kazancını Türk Silahlı Kuvvetleri Güçlendirme Vakfı'na bağışlama kararı aldı. İşletme sahibi M. Fatih Özbek tarafından başlatılan kampanya, Oltu Kaymakamlığı ve ilçe protokolünün desteğiyle kamuoyuna duyuruldu.

kampanyanın duyurulması ve yürütülmesi:

Özbek, sosyal medya üzerinden paylaştığı açıklamada kampanyanın adını "Türk Silahlı Kuvvetleri için Sen de Bir Gün" olarak verdiğini belirtti. Açıklamada, Oltu Kaymakamı Mustafa Çelik ile ilçe protokolünün desteğiyle bu adımı attıklarını ve bugünkü kazancın tamamının bağışlanacağını ifade etti.

İşletme sahibi, vatandaşları ve hemşehrilerini bu dayanışmaya ortak olmaya davet ederek, kampanyanın diğer esnaflara örnek olmasını umduklarını söyledi. Duyurunun ardından ilçede benzer katkıların artması bekleniyor.

esnaf ve çalışanların tepkisi:

Kafe çalışanı Esmanur Badem da kampanyaya katkı sunmaktan memnuniyet duyduğunu belirtti: "Bugünkü gelirimizin Türk Silahlı Kuvvetleri’ne bağışlanacak olmasından dolayı çok mutluyum. Burada severek çalışıyorum."

Kalepark Cafe'nin başlattığı bu gönüllü bağış girişimi, yerel yönetim desteğiyle birlikte toplumda dayanışma duygusunu güçlendirmeyi hedefliyor. Kampanyanın Oltu'daki diğer esnaflara örnek teşkil etmesi ve toplumsal desteği artırması bekleniyor.

ERZURUM’UN OLTU İLÇESİNDE FAALİYET GÖSTEREN İŞLETME, BİR GÜNLÜK KAZANCININ TAMAMINI TÜRK SİLAHLI...

ERZURUM’UN OLTU İLÇESİNDE FAALİYET GÖSTEREN İŞLETME, BİR GÜNLÜK KAZANCININ TAMAMINI TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ GÜÇLENDİRME VAKFI’NA BAĞIŞLAMA KARARI ALDI. OLTU KAYMAKAMLIĞI DESTEKLERİ İLE İŞLETME SAHİBİ M. FATİH ÖZBEK’İN BAŞLATTIĞI KAMPANYANIN, DİĞER ESNAFLARA DA ÖRNEK OLMASI HEDEFLENİYOR.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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