Oltu'nun siyahı kağıtta kahverengiye dönüştü: Karayazı lalesi ebruda hayat buldu

Erzurum’un iki değerini ebruda birleştiren atölye çalışmaları

Erzurumlu ebru sanatçısı Mehmet Kotan, kentine özgü iki değeri sanatının merkezine alarak yeni bir anlatım oluşturdu. Yaklaşık 20 yıla yakın süredir ebru ile uğraşan Kotan, atölyesinin bir bölümünü ebru çalışmalarına ayırdı ve burada önce Oltu taşı tozunu boya olarak hazırlayıp teknede denedi, ardından Karayazı lalesi figürlerini ebru kompozisyonlarına taşıdı.

Malzeme dönüşümü ve teknik:

Kotan, Oltu taşının çoğunlukla siyah bilindiğini ancak teknede kağıda düştüğünde kahverengi tonlarının ortaya çıktığını aktarıyor. Oltu taşının tozunu; el taşıyla ezme, mermer üzerinde işleme ve belirli karışımlardan geçirme gibi aşamalardan geçirerek ebru için kullanılabilecek boya kıvamına getirdi. Kotan, bu dönüşümü ebruya yeni bir malzeme olarak kazandırdıklarını belirterek, sürecin hem teknik hem de estetik açıdan sonuç verdiğini vurguladı.

Sanatın yerel kimlikle buluşması:

Sanatçı, çalışmasında Erzurum’un endemik bitkilerinden biri olan Karayazı lalesini tercih etti. Kotan’ın verdiği bilgiye göre Türkiye’de 43 çeşit bulunan lalerin 20 tanesi endemik; bunlardan biri ise yalnızca Erzurum’un Karayazı ilçesinde görülüyor ve 1000 ile 3 bin rakım arasında yetişiyor. Bu yerel özelliği ebru kompozisyonlarına taşımak, Kotan için hem kişisel hem de şehir kimliğini sanatla birleştirme çabası anlamına geliyor.

Kotan, geleneksel ebru repertuarında papatya, karanfil ve gül gibi figürlerin sıkça çalışıldığını, ancak Karayazı lalesinin Erzurum’a özgü bir değer olarak ayrı bir önem taşıdığını söyledi. Amacı, köklü bir sanat formunu Erzurum ismiyle daha görünür kılmak ve kent belleğine sanatsal bir katkı sunmak.

Çalışmaların ardından elde edilen Oltu taşı bazlı boyaların diğer ebru ustaları tarafından da denenmeye başlandığı bildirildi. Kotan, malzemeyi Çorlu’dan Atilla Can ve Bursa’dan Bekir Özüç gibi meslektaşlarına gönderdiklerini; onların da bu tozla yapılan boyaları kullanarak çalıştıklarını anlattı. Bu gelişme, Oltu taşı tozunun ebru teknelerinde kullanılabilirliğinin kanıtlandığını gösteriyor.

Atölye pratiği ve malzeme deneyimleri, Kotan’ın ifadeleriyle sadece bireysel bir üretim eğilimi değil; aynı zamanda ebru sanatının yerel malzeme ve motiflerle zenginleştirilmesine yönelik bir adım niteliğinde. Sanatçı, Erzurum’un kültürel mirasını ebru yoluyla yaşatmaya ve yaygınlaştırmaya devam etmeyi hedefliyor.

EBRU SANATÇISI MEHMET KOTAN, OLTU TAŞI TOZU VE KARAYAZI LALESİ FİGÜRÜ EBRU SANATINDA KULLANARAK ORTAYA ENFES ESERLER ÇIKARDI.