Dolar 49,5739 +0,03%
Euro 55,7218 +0,25%
Bist 11.523,94 +0,82%
Altın Gram 6.602,95 -0,42%
EUR/USD 1,1235 +0,16%
Brent Petrol 110,65 +1,00%
--°

Osmancık karasının gen haritası çıkarıldı, pekmez için tescil çalışması sürüyor

Osmancık Karası üzümünün gen haritası çıkarıldı; Türkiye’deki çeşitlerden farklı bulunup Millî Gen Havuzu’na kaydedildi, coğrafi işaret başvurusu devam ediyor.

GİRİŞ: 20 Ekim 2026 - 10:23

GÜNCELLEME: 20 Ekim 2026 - 10:32

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Hazal Tunç

Osmancık karasının gen haritası çıkarıldı, pekmez için tescil çalışması sürüyor

Osmancık karasının gen haritası çıkarıldı

Çorum’un Osmancık ilçesinde yüzyıllardır yetiştirilen Osmancık Karası üzümünün genetik özellikleri, Osmancık Kaymakamlığı, Ankara Üniversitesi ve Tekirdağ Bağcılık Araştırma Enstitüsü ortaklığıyla yapılan çalışmalarla belirlendi. Yapılan analizler, bu üzümlerin Türkiye’de kayıtlı diğer çeşitlerden genetik olarak farklı olduğunu gösterdi ve yeni bir çeşit olarak Millî Gen Havuzu’na kaydı gerçekleştirildi.

Çalışmaların bir bölümü Hitit Üniversitesi ile yürütülen analizleri de içeriyor. Bu analizlerde üzümün yüzde 77,5 civarında şıra oranına sahip olduğu tespit edildi; bu oran, Osmancık Karası’nı özellikle pekmez üretimi için uygun ve verimli bir çeşit haline getiriyor. Ayrıca Kaymakamlık, üzümün coğrafi işaretle tescillenmesi amacıyla Türk Patent ve Marka Kurumuna başvuru yaptı ve tescil süreci devam ediyor.

bilimsel süreç ve tescil adımları:

Projenin yürütücülerinden alınan bilgiye göre, laboratuvar analizleri kapsamında üzümün fenotipik ve genetik özellikleri detaylandırıldı. Elde edilen bulgular, Osmancık Karası’nın Türkiye’deki binlerce üzüm çeşidinin hiçbirine uymadığı sonucunu verdi. Bu sonuca dayanılarak üzümün Millî Gen Havuzu’na kaydı sağlandı ve coğrafi işaret başvurusu aşamasına geçildi. Kaymakam Furkan Duman, bölgenin tarımsal değerinin korunmasının amaçlandığını belirterek tescil sonrası pekmez için de coğrafi işaret başvurusu yapılacağını ifade etti.

geleneksel üretim ve aile bağcılığı kültürü:

Osmancık Karası yetiştiriciliği, Osmancık ilçesine bağlı Kargı köyünde geleneksel yöntemlerle sürdürülüyor. Bölgedeki üreticilerden Cengiz Kargı, ailelerinin yaklaşık 150 yıllık bağ geleneğini yaşattığını, eskiden bölgede binlerce dönüm bağ bulunduğunu ancak günümüzde bu alanların azaldığını anlattı. Cengiz Kargı, geçmişte bir tevekten 50 kilo üzüm elde edildiğine dair anekdotu aktardı.

93 yaşındaki Safiye Kargı ise gençlik yıllarında bağlarda uzun süre pekmez kaynattıklarını, o dönemde pekmezin hem tüketim hem de aile içi değer taşıdığını anlattı. Safiye Kargı, geçmişte pekmez kaynatma işleminin yerinde ve uzun sürdüğünü, kendilerinin bazen 30 gün boyunca üzüm kaynattıklarını belirtti. Günümüzde üretim ve pazarlama biçimlerinin değiştiğine, pekmezin artık daha çok satılmaya başlandığına dikkat çekti.

Osmancık Karası’nın konik ve sık salkımlı yapısı, ince kabuğu, bol suyu ve geç olgunlaşma özelliği, yörede geleneksel olarak kullanılan "şınavat" adı verilen düzeneklerde ezilerek şıra elde edilmesine uygun bulunuyor. Elde edilen şıra, pekmez toprağıyla durultulup kazanlarda kaynatılarak geleneksel yöntemlerle pekmeze dönüştürülüyor. Coğrafi işaret tescili tamamlandığında hem üzümün hem de bu pekmez geleneğinin korunması ve ekonomik değere dönüşmesi hedefleniyor.

OSMANCIK KARASI ÜZÜMÜNÜN HASAT SÜRECİ

OSMANCIK KARASI ÜZÜMÜNÜN HASAT SÜRECİ

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Darıca'da zeytin şenliği Buray'la şarkıya dönecek
images

Barış Adası Osmangazi'de miniklerle sahnede
images

Frig Vadisi'nin kış daveti: Ayazini soğukta da ziyaretçi akını
images

Muğla'da erkek yurdunda seramikle yeni keşifler

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Türk halı ihracatı küresel zorluklara rağmen 2 milyar doları aştı

Aynaların çarpışması tartışmayı ölümle sonuçlandırdu; sanığa 18 yıl hapis

Darıca'da zeytin şenliği Buray'la şarkıya dönecek

Bahçeli'den yol haritası: lider ülke ve süper güç hedefi

TREND HABERLER

Bilime yatırım: L’Oréal Türkiye dört kadın araştırmacıya destek verdi

Sanmar’ın yatırımlarına 45 milyon euro: Akbank ve EBRD ortak finansmanı

Avrupa ortak duruşunu koruyor: Putin’e taviz yanlış sinyal, İran tehdidi de gündemde

nottingham'da sıcak karşılama: harry ve meghan ilk kez kamuoyunda

Manisa tiyatrosu 20. yılını 'duruş' temasıyla sahneye taşıyor

Batrakov'tan Galatasaray formasıyla Barcelona'ya ilk gol

Çorum FK, Burak Yılmaz yönetiminde Çaykur Rizespor sınavına yoğun hazırlanıyor

Aydın valisi Bozyurt Horasan kazılarında geçmişin izlerini inceledi