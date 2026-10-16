Omü yeni akademik yılı 'terörsüz türkiye' dersleriyle açtı

Ondokuz Mayıs Üniversitesi akademik yılına 'Terörsüz Türkiye' temasıyla başladı

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ), 2026-2027 akademik yılını fakülte ve meslek yüksekokullarında verilen "Terörsüz Türkiye" temalı açılış dersleriyle başlattı. Yükseköğretim Kurulu'nun (YÖK) çağrısıyla düzenlenen oturumlarda millî birlik, toplumsal uzlaşı, güven ortamı ve sürdürülebilir kalkınma gibi başlıklar akademik bakış açısıyla ele alındı. Derslerin ilk konusu olarak belirlenen süreç, öğrencilere ve akademisyenlere geniş bir perspektifle aktarıldı.

Resmî açılışta öne çıkan mesajlar:

Hafta başında gerçekleştirilen resmî akademik açılışta konuşan TBMM Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu Üyesi Av. Ersan Aksu, "Terörsüz Türkiye" sürecine ve bin yıllık kardeşlik bağlarına dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. Bu konuşmanın ardından konu, üniversitenin eğitim birimlerinde kapsamlı biçimde işlendi; akademik kadro, güvenlik ve toplumsal dayanışmanın önemini farklı disiplinlerde tartıştı.

Üniversitenin sorumluluğu ve derslerin içerikleri:

Akademisyenler, terörün kalkınma, sosyal doku ve eğitim üzerindeki tahribatını somut örneklerle anlattı. Sunumlarda üniversitenin yalnızca teorik bilgi veren bir kurum olmadığı, aynı zamanda ülkenin temel meselelerine çözüm üreten bir aktör olduğu vurgulandı. Barış ve istikrarın eğitim kalitesi, istihdam olanakları ve gençlerin geleceğe güveni üzerindeki belirleyici rolü öne çıkarıldı. Derslerde ayrıca farklı köken ve düşüncelerin ortak değerler çatısı altında bir arada yaşamasının toplumsal bir zenginlik olduğu hatırlatıldı ve gençlerin ortak gelecek bilinciyle yetişmesinin gerekliliği üzerinde duruldu.

İçerik açısından, eğitimde iletişim stratejileri, sağlık hizmetlerinin güvenlik bağlamı, toplumsal uyumun sosyolojik temelleri ile turizm ve yerel kalkınma ilişkileri gibi başlıklar disiplinlerarası bir yaklaşımla işlendi. Bu çerçevede sürdürülebilir kalkınma ile güvenlik arasındaki bağ tartışıldı ve politika önerileri akademik perspektiften ele alındı.

Derslerin verildiği akademik birimler:

Açılış dersleri; Eğitim Fakültesi, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi, İletişim Fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Turizm Fakültesi, Yabancı Diller Yüksekokulu ile il genelindeki meslek yüksekokullarında gerçekleştirildi. Alaçam MYO, Bafra MYO, Bafra Turizm MYO, Bilişim Teknolojileri MYO, Çarşamba Ticaret Borsası MYO, Havza MYO, Ladik MYO, Samsun MYO, Terme MYO ve Yeşilyurt Demir Çelik MYO’da da derslerin ilk konusu Terörsüz Türkiye olarak işlendi.

OMÜ’de başlatılan bu program, YÖK'ün çağrısıyla üniversitelerde güven, birlik ve kalkınma ekseninde ortak bilinç oluşturmayı hedefliyor. Akademik yılın ilerleyen dönemlerinde bu temanın eğitim ve araştırma faaliyetlerine nasıl yansıyacağı, politika ve sahadaki uygulamalarla bağlantılı olarak izlenecek.

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİNDE (OMÜ) 2026-2027 AKADEMİK YILI, FAKÜLTE VE MESLEK YÜKSEKOKULLARINDA VERİLEN “TERÖRSÜZ TÜRKİYE” TEMALI AÇILIŞ DERSLERİYLE BAŞLADI. YÜKSEKÖĞRETİM KURULUNUN (YÖK) ÇAĞRISIYLA AMFİLERE TAŞINAN DERSLERDE; MİLLÎ BİRLİK, TOPLUMSAL UZLAŞI, GÜVEN ORTAMI VE SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA BAŞLIKLARI AKADEMİK BİR PERSPEKTİFLE MASAYA YATIRILDI.