Omuzlara çıkarılan damat ve tepsi tepsi köy geleneği

Bilecik'in Yenipazar ilçesine bağlı Yukarıboğaz Köyü'nde geçtiğimiz hafta gerçekleşen düğünde, çift İbrahim ve İlayda İnce köy adetlerine uygun bir törenle evlendi. Tören boyunca eski geleneklerin canlı tutulduğu anlar dikkat çekti.

düğün sabahı ritüelleri:

Düğün, sabahın erken saatlerinde başlayan Tavuk alma ritüeliyle başladı. Ardından erkek evinden kız evine davullu zurnalı yürüyüş düzenlendi; bu yürüyüş sırasında mani ve türküler söylendi. Gelin almaya giden grup, yol üzerindeki bir arada kağıt oyunu masasında da maniler söyleyerek töreni sürdürdü.

çatıda yapılan eğlence ve ikramlar:

Düğün sırasında damadın arkadaşları, İbrahim İnce'yi evin çatısına çıkardı. Arkadaşlarının omuzlarının üzerinde kule oluşturarak damatla aynı seviyeye gelmesi ve burada maniler söylemesi renkli görüntüler oluşturdu. Bu anlarda arkadaşların damattan yemek talep ettiği görülürken, damat tepsi tepsi yemek ikram etti.

Görüntüler, köydeki geleneklerin kuşaktan kuşağa aktarıldığını ve törenlere özgün ritüellerin hâlâ eşlik ettiğini gösterdi. Düğün boyunca yerel adetlerin öne çıktığı ve katılımcıların bu gelenekleri yaşatmaya özen gösterdiği kaydedildi.

BÖYLE DÜĞÜN GÖRÜLMEDİ, DAMADI ÇATIYA ÇIKARDILAR, CENAZESİNİ KALDIRDILAR