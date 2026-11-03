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On yaşını halı sahada kutlayan futbol tutkunu çocuk unutulmaz anlar yaşadı

Hatay Defne'de futbol tutkunu 10 yaşındaki Çınar, aile ve arkadaşlarıyla halı sahada maç yapıp halı saha pastasıyla sürpriz doğum günü kutladı.

GİRİŞ: 03 Kasım 2026 - 09:44

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

On yaşını halı sahada kutlayan futbol tutkunu çocuk unutulmaz anlar yaşadı

Halı sahada doğum günü kutlaması:

Hatay'ın Defne ilçesinde yaşayan Hamit Günay ve eşi Aydan Günay, ikinci çocukları Çınar Günay için alışılmışın dışında bir doğum günü organize etti. Futbola düşkün olan Çınar'ın isteği doğrultusunda kutlama halı sahada yapıldı ve etkinlik aile ile arkadaşların katılımıyla gerçekleşti.

Maçın ardından pasta sürprizi:

Küçükler ve büyükler takımlara ayrılarak sahada bir maç oynadı. Karşılaşmanın tamamlanmasının ardından aile, Çınar için özel olarak hazırlatılan halı saha şeklinde pasta ile sürpriz yaptı. Çınar pastasını kesti, hediyelerini aldı ve arkadaşlarıyla birlikte kutlamanın tadını çıkardı.

Geleneğin tekrarı ve aile yorumu:

Günay ailesi, ilk çocuklarının doğum gününü de halı sahada kutladıklarını belirterek bu geleneği tekrar etmeyi seçtiklerini söyledi. Aydan Günay etkinlik hakkında, "Halı sahadayız. Oğlum 10 yaşına girdi. Futbol oynamayı çok seviyor ve doğum gününü halı sahada kutlamak istedi. Biz de arkadaşlarını ve aile dostlarımızı davet ettik," diyerek organizasyonun detaylarını aktardı.

Çınar ise yaşadığı sürprizi anlatırken, "İlk önce buraya geldik. Büyüklere karşı küçükler olarak takımlara ayrıldık ve güzel bir maç yaptık. Sonra pasta kestik ve hediyelerimi aldım. Annem çok şaşırttı beni ve sürprizlerle içeriye girdi. Böyle bir şey hiç beklemiyordum," ifadelerini kullandı.

Kutlama, maç ve temalı pasta birleşimiyle Çınar için unutulmaz anlara dönüştü. Aile, pastanın konseptine uygun olarak oğullarının takım tercihini de yansıttıklarını; Çınar'ın Beşiktaşlı olduğunu ve pastanın buna göre hazırlandığını sözlerine ekledi.

FUTBOL SAHASI GÖRÜNÜMLÜ PASTASINI KESEREK ARKADAŞLARIYLA KUTLAYAN ÇINAR, DOĞUM GÜNÜ SONRASI...

FUTBOL SAHASI GÖRÜNÜMLÜ PASTASINI KESEREK ARKADAŞLARIYLA KUTLAYAN ÇINAR, DOĞUM GÜNÜ SONRASI HEDİYELERİNİ ALARAK UNUTULMAZ ANLAR YAŞADI.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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