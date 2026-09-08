Dolar 48,4545 +0,04%
Euro 56,3615 +0,18%
Bist 14.147,70 -0,03%
Altın Gram 6.929,78 -0,63%
EUR/USD 1,1628 +0,02%
Brent Petrol 97,54 +1,31%
--°

Öncü kadın kaptanın 31 yıllık uçuş serüveni sona erdi

Anadolu Üniversitesi'ni birincilikle bitiren Emel Arman, Türk Hava Yolları'ndaki 31 yıllık görevini TK1884 Viyana-İstanbul seferiyle tamamladı; yaklaşık 23 bin saat uçtu.

GİRİŞ: 08 Eylül 2026 - 14:44

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Selin Yıldız

Öncü kadın kaptanın 31 yıllık uçuş serüveni sona erdi

Emel Arman havacılığa veda etti

Türk Hava Yolları'nın ilk kadın kaptan pilotu Emel Arman, 31 yıllık meslek hayatının ardından emekliye ayrıldı. Arman, son uçuşunu 7 Eylül tarihinde TK1884 Viyana-İstanbul seferiyle ve TC-LGY tescilli Airbus A350 tipi uçakla gerçekleştirdi. İnişin ardından THY Ekip Terminali'nde çiçeklerle karşılanan Arman, uzun yıllara yayılan serüvenine gökyüzünde nokta koydu.

Kariyeri ve ilkleri:

Anadolu Üniversitesi Sivil Havacılık Yüksekokulu Pilotaj Bölümü'nü birincilikle bitiren Arman, 1995 yılında Türk Hava Yolları'nda göreve başladı. Kariyerinin ilk yıllarında RJ100 ve RJ70 tipi uçaklarda ikinci pilot olarak görev aldı; daha sonra geniş gövdeli uçaklarda da deneyim kazandı. 1997 yılında Airbus A340 ile Atlas Okyanusu’nu aşarak New York uçan Arman, bu uçuşuyla "okyanusu aşan ilk Türk kadın pilot" ünvanını elde etti.

Önemli görevler ve kilometre taşları:

Zaman içinde THY bünyesinde Airbus A330 ve A350 tipi geniş gövdeli uçaklarda kaptan pilot olarak görev yapan Arman, kariyeri boyunca yaklaşık 23 bin saat kokpit uçuşu gerçekleştirdi. 2016 yılında kaptan pilot Ferihan Işık ile birlikte Chicago-İstanbul seferinde kokpitte yer alarak, Türk Hava Yolları tarihindeki ilk iki kadın kaptanlı uzun menzilli uçuşu tamamladı. Daha önce tüm uçuş ekibinin kadınlardan oluştuğu tarihi bir Trabzon seferinde de görev aldı.

Veda ve miras:

Arman’ın emekliliği, hem kurum içi hem de sektördeki kadın pilotlar için simgesel bir dönüm noktası olarak değerlendiriliyor. Görev süreleri, uçuş saatleri ve elde ettiği ilklerle anılan Emel Arman, THY’nin ilk kadın pilotu ve ilk kadın kaptan pilotu unvanlarını taşıyarak havacılık tarihinde yerini pekiştirdi. 31 yıllık meslek yaşamı boyunca kaydettiği deneyim ve kırdığı bariyerler, gelecek kuşak kadın pilotlar için bir referans niteliği taşıyor.

THY’nin ilk kadın kaptan pilotu emekli oldu

THY’nin ilk kadın kaptan pilotu emekli oldu

Selin Yıldız

Selin Yıldız

 İç Anadolu Editörü

İç Anadolu odaklı bölgesel tarım, ekonomi ve yerel idare haberlerinin yayına giriş süreçlerinden sorumlu.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Sakarya'da bilinç açıkken gerçekleştirilen ilk bölgesel anesteziyle meme koruyuc...
images

Kırsala 150 yeni yangın söndürme tankeriyle müdahale kapasitesi artırıldı
images

Öğrenci servislerinde ortak sorumluluk çağrısı: güvenli eğitim için birlikte har...
images

Giresunluların 368 bin 417 imzası mecliste karşılık arıyor

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Okullarda acil tedbir talebi: öğretmenlerin büyük çoğunluğu akran zorbalığına tanık oluyor

Sakarya'da bilinç açıkken gerçekleştirilen ilk bölgesel anesteziyle meme koruyucu cerrahi

Konya'da 31 ilçede okul bahçe görevlisi uygulaması hayata geçiyor

Sağlam raporu çelişkisi: Koçlar Apartmanı davasında denetim iddiaları

TREND HABERLER

Fenerbahçe derbi öncesi Şükrü Saracoğlu'na ulaştı

Ümraniye'de gece yarısı zincirleme kaza: Şile otoyolu trafiği kilitlendi

İran misilleme adımını büyüttü: Erbil'deki ABD hedefleri vuruldu iddiası

Park halindeki otomobil alt yola yuvarlandı: sürücü yaşamını yitirdi

Bulvarspor Karabük İdman Yurdu'nu deplasmanda 5-1 yendi

Çorum’da husumet sokakta bıçaklı kavgaya dönüştü: 1 yaralı, 2 gözaltı

Uygulama üzerinden çağrılan sürücünün ateşi: Esenyurt'ta polis memuru şehit oldu

Coşku dolu kurtuluş gecesi Zakkum'la taçlandı