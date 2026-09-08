Öncü kadın kaptanın 31 yıllık uçuş serüveni sona erdi

Emel Arman havacılığa veda etti

Türk Hava Yolları'nın ilk kadın kaptan pilotu Emel Arman, 31 yıllık meslek hayatının ardından emekliye ayrıldı. Arman, son uçuşunu 7 Eylül tarihinde TK1884 Viyana-İstanbul seferiyle ve TC-LGY tescilli Airbus A350 tipi uçakla gerçekleştirdi. İnişin ardından THY Ekip Terminali'nde çiçeklerle karşılanan Arman, uzun yıllara yayılan serüvenine gökyüzünde nokta koydu.

Kariyeri ve ilkleri:

Anadolu Üniversitesi Sivil Havacılık Yüksekokulu Pilotaj Bölümü'nü birincilikle bitiren Arman, 1995 yılında Türk Hava Yolları'nda göreve başladı. Kariyerinin ilk yıllarında RJ100 ve RJ70 tipi uçaklarda ikinci pilot olarak görev aldı; daha sonra geniş gövdeli uçaklarda da deneyim kazandı. 1997 yılında Airbus A340 ile Atlas Okyanusu’nu aşarak New York uçan Arman, bu uçuşuyla "okyanusu aşan ilk Türk kadın pilot" ünvanını elde etti.

Önemli görevler ve kilometre taşları:

Zaman içinde THY bünyesinde Airbus A330 ve A350 tipi geniş gövdeli uçaklarda kaptan pilot olarak görev yapan Arman, kariyeri boyunca yaklaşık 23 bin saat kokpit uçuşu gerçekleştirdi. 2016 yılında kaptan pilot Ferihan Işık ile birlikte Chicago-İstanbul seferinde kokpitte yer alarak, Türk Hava Yolları tarihindeki ilk iki kadın kaptanlı uzun menzilli uçuşu tamamladı. Daha önce tüm uçuş ekibinin kadınlardan oluştuğu tarihi bir Trabzon seferinde de görev aldı.

Veda ve miras:

Arman’ın emekliliği, hem kurum içi hem de sektördeki kadın pilotlar için simgesel bir dönüm noktası olarak değerlendiriliyor. Görev süreleri, uçuş saatleri ve elde ettiği ilklerle anılan Emel Arman, THY’nin ilk kadın pilotu ve ilk kadın kaptan pilotu unvanlarını taşıyarak havacılık tarihinde yerini pekiştirdi. 31 yıllık meslek yaşamı boyunca kaydettiği deneyim ve kırdığı bariyerler, gelecek kuşak kadın pilotlar için bir referans niteliği taşıyor.

THY’nin ilk kadın kaptan pilotu emekli oldu