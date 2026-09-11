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Onikişubat'ta 5,4 kilometrelik ulaşım aksı dört mahalleyi birbirine bağladı

Onikişubat Belediyesi, Gayberli, Barbaros, Malik Ejder ve Oruç Reis'i kapsayan 5,4 km'lik ve 150 milyon TL'lik yeni ulaşım aksını hizmete açtı.

GİRİŞ: 11 Eylül 2026 - 12:38

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EDİTÖR: Aslı Han

Onikişubat'ta 5,4 kilometrelik ulaşım aksı dört mahalleyi birbirine bağladı

Projenin kapsamı ve maliyeti:

Onikişubat Belediyesi tarafından gerçekleştirilen proje, Gayberli, Barbaros, Malik Ejder ve Oruç Reis mahallelerini doğrudan birbirine bağlayan 5,4 kilometrelik yeni bir ulaşım aksının tamamlanmasıyla sonuçlandı. Toplam yatırım tutarı olarak 150 milyon TL olarak açıklanan çalışmanın içinde, üstyapı yatırımı şeklinde 110 milyon TL yer alıyor. Başkan Hanifi Toptaş'ın verdiği bilgilere göre ilçe genelinde son 2,5 yılda gerçekleştirilen yatırımların toplamı 800 milyon TL ve bu süreçte serilen asfalt miktarı 205 bin ton civarında oldu.

Yeni güzergah hem mevcut mahalle sakinlerine doğrudan hizmet edecek hem de şehir merkezinden batı istikametine giden araçlar için alternatif bir koridor oluşturacak. Proje, altyapıdan kamulaştırmaya, çevre düzenlemesinden engelli erişimine kadar birçok bileşeni kapsayacak şekilde planlandı ve uygulandı.

Teknik çalışmalar ve altyapı:

Projenin uygulanması sırasında zorlu arazi şartlarına yönelik yoğun zemin iyileştirme çalışmaları yapıldı. Ekipler yaklaşık 160 bin ton kazı-dolgu işlemi gerçekleştirdi; Oruç Reis mahallesinde heyelan nedeniyle kapanan yollar için şev stabilitesinin sağlanması öncelikli olarak ele alındı. Altyapı çalışmaları, İller Bankası koordinasyonunda yürütülen seferberlikle uyumlu şekilde ilerledi; içme suyu ve kanalizasyon hatları, elektrik hatlarının aşağıya alınması ve aydınlatma direklerinin tesis edilmesi gibi adımlar tamamlandı.

Üstyapı kapsamında ise yaklaşık 19 bin ton asfalt serimi yapıldı. Ayrıca hattın güvenliği ve estetiği için 14 bin metrelik ihata duvarı, yaklaşık 12 bin metrekare dekoratif parke uygulaması ve 10 bin 650 metrelik bordür imalatı gerçekleştirildi. Bu teknik altyapı çalışmaları, projenin dayanıklılığı ve uzun vadeli kullanımını hedefliyor.

Sosyal etkiler ve erişilebilirlik:

Projede engelli erişimine yönelik düzenlemeler de ön plandaydı. Görme engelli vatandaşlar için kaldırım uygulamalarında takip karosu çalışması yapılarak yaklaşık 3 bin 400 metre uygulama tamamlandı. Başkan Toptaş, yolun yalnızca araç trafiği için değil, aynı zamanda mahalle sakinlerinin yürüyüş yolu olarak da yoğun biçimde kullandığına dikkat çekti.

Yeni güzergahın, özellikle Balık Pazarı civarından merkezden batı yönüne giden sürücüler için kolaylık sağladığı; önceki güzergâhların Turgut Özal Siteleri ve Kayseri Yolu üzerinden dolanarak ulaşıma konu olduğu hatırlatıldı. Bu nedenle açılan aks, bölgedeki trafik sirkülasyonunu rahatlatacak alternatif bir hat olarak öne çıkıyor.

Başkan Toptaş, çalışmaya emek veren paydaş kurumlara, muhtarlara ve sahada çalışan personele teşekkür ederek projenin ilçeye hayırlı olmasını diledi ve uygulanan yatırımların bölge yaşamına olumlu katkı sağlayacağına vurgu yaptı.

ONİKİŞUBAT BELEDİYESİ, İLÇEDEKİ 4 FARKLI MAHALLEDE UYGULADIĞI 150 MİLYON LİRALIK YOL YATIRIMLARI...

ONİKİŞUBAT BELEDİYESİ, İLÇEDEKİ 4 FARKLI MAHALLEDE UYGULADIĞI 150 MİLYON LİRALIK YOL YATIRIMLARI İLE DİKKAT ÇEKİYOR. GAYBERLİ, BARBAROS, MALİK EJDER VE ORUÇ REİS MAHALLELERİNİ KAPSAYAN 5,4 KİLOMETRELİK YENİ ULAŞIM AKSI TAMAMLANARAK VATANDAŞLARIN KULLANIMINA AÇILDI

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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