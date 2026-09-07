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Operasyon dalgası 20 ile yayıldı: Ahbap soruşturmasında 47 gözaltı

Ahbap Derneği'ne ilişkin 6 Şubat deprem bağışları soruşturmasında İstanbul merkezli 20 ilde düzenlenen 5'inci dalga operasyonda 47 kişi gözaltına alındı.

GİRİŞ: 07 Eylül 2026 - 11:56

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Operasyon dalgası 20 ile yayıldı: Ahbap soruşturmasında 47 gözaltı

Operasyonun kapsamı:

Adalet Bakanı Akın Gürlek tarafından duyurulan çalışmada, Ahbap Derneği'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul merkezli 20 ilde eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirildi. Soruşturmada toplam 53 şüphelinin yakalanmasına yönelik hedef belirlenmiş, yürütülen 5'inci dalga operasyonunda 47 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

Soruşturmanın odağı:

Soruşturma, 6 Şubat depremlerinin ardından Ahbap Derneği üzerinden toplanan deprem bağışlarının akıbeti ile dernek tarafından gerçekleştirilen mal ve hizmet alımlarının usul ve içeriğinin açıklığa kavuşturulmasına yönelik yürütülüyor. Yetkililer, soruşturmanın alımların mevzuata uygunluğunu ve bağışların izlenebilirliğini merkezine aldığını belirtti.

Gözaltı ve soruşturma süreci:

Operasyonda gözaltına alınanlar arasında cezaevinde bulunan bir kişinin de yer aldığı aktarıldı. Soruşturmanın devam ettiği, yakalanan şüphelilerin ifadelerine başvurulacağı ve sürecin adli mercilerle koordineli yürütüleceği ifade edildi. Konuyla ilgili resmi açıklamalar takip ediliyor.

Ahbap Derneği&#039;ne yönelik yeni operasyon: 47 şüpheli gözaltına alındı

Ahbap Derneği'ne yönelik yeni operasyon: 47 şüpheli gözaltına alındı

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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