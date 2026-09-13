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Operasyonda 26 şüpheli gözaltına alındı, çok sayıda kaçak malzeme ele geçirildi

İstanbul merkezli 12 ildeki Ailem Güvende operasyonunda 26 şüpheli gözaltına alındı; 2 bin şişe kaçak alkol, uyuşturucu ve ruhsatsız silah ele geçirildi.

GİRİŞ: 13 Eylül 2026 - 10:08

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Operasyonda 26 şüpheli gözaltına alındı, çok sayıda kaçak malzeme ele geçirildi

Operasyonun ayrıntıları:

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen Ailem Güvende operasyonunda 12 ili kapsayan geniş çaplı çalışmalar gerçekleştirildi. Soruşturma, suç işlemek amacıyla örgüt kurma, fuhuş, müstehcenlik ile kullanmak için uyuşturucu madde bulundurmak veya satın almak suçlarına ilişkin yürütüldü.

Başsavcılığın talimatıyla yürütülen teknik ve fiziki takipler, tanık ifadeleri ve gelen ihbarlar doğrultusunda harekete geçildi. Operasyonun merkezi olarak İstanbul belirlenirken eş zamanlı olarak 12 ilde arama ve yakalama faaliyetleri yapıldı.

Arama ve yakalama çalışmaları:

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ile İstanbul Emniyet Müdürlüğü KOM ve Siber Şube Müdürlükleri tarafından yürütülen çalışmalarda, toplam 38 şüpheliye yönelik 38 adreste işlem yapıldı. Ayrıca İstanbul’da faaliyet gösteren 10 işletme ve 6 derneğe ilişkin olmak üzere toplam 54 iş yeri, ev ve dernekte arama, yakalama ve el koyma işlemleri gerçekleştirildi.

Operasyon kapsamında il bazında yapılan işlemler şöyle: İstanbul 20, Ankara 4, Ordu 1, İzmir 2, Elazığ 1, Çanakkale 3, Balıkesir 1, Aydın 1, Kırşehir 1, Iğdır 1, Antalya 2 ve Hatay 1 şüpheliye yönelik işlemler yapıldığı bildirildi.

Ele geçirilen maddeler ve materyaller:

Operasyonlarda çok sayıda kaçak ve delil niteliğinde materyal ele geçirildi. Bunlar arasında 25 gram toz ve hap halinde uyuşturucu/uyarıcı maddeler, 10 gram kokain, 9 gram esrar, uyuşturucu olduğu değerlendirilen 10 sentetik hap, 7 enjektör ve iğnesi yer aldı.

Bunlara ek olarak operasyonlarda 2 bin şişe kaçak alkol, 1 ruhsatsız tabanca, 5 kamera kayıt cihazı ve 26 cep telefonu ele geçirildi. Bir işletmenin ruhsat faaliyetine aykırı hareket ettiği gerekçesiyle mühürlendiği de belirtildi.

Operasyon sonucu 26 şüpheli gözaltına alınırken, diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü aktarıldı. Soruşturmanın tüm yönleriyle devam ettiği bildirildi.

12 İLİ KAPSAYAN OPERASYONDA 2 BİN ŞİŞE KAÇAK ALKOL, UYUŞTURUCU MADDELER, RUHSATSIZ TABANCA VE ÇOK...

12 İLİ KAPSAYAN OPERASYONDA 2 BİN ŞİŞE KAÇAK ALKOL, UYUŞTURUCU MADDELER, RUHSATSIZ TABANCA VE ÇOK SAYIDA DİJİTAL MATERYAL ELE GEÇİRİLDİ.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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