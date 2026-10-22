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ÖR-KOOP'un 47 yıllık birikimi konkordato sürecine girdi

Nazilli ve çevresi kooperatifi ÖR-KOOP, mali sıkıntılar nedeniyle konkordato başvurusunda bulundu; mahkeme 21 Ekim 2026'da geçici mühlet verip komiser atadı.

GİRİŞ: 22 Ekim 2026 - 14:31

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EDİTÖR: Berk Doğan

ÖR-KOOP'un 47 yıllık birikimi konkordato sürecine girdi

ÖR-KOOP konkordato ilan etti

Nazilli ve Çevresi Tarımsal Kalkınma Kooperatifi (ÖR-KOOP), artan mali baskılar nedeniyle konkordato başvurusunda bulunduğunu açıkladı. Kooperatiften yapılan yazılı açıklama, sürecin kooperatifin faaliyetlerini sürdürmesi ve borçların yeniden yapılandırılması amacıyla başlatıldığını vurguladı.

Mali gerekçe ve mahkeme kararı:

Açıklamada, kooperatifin içinde bulunduğu mali güçlüklerin aşılması için başvurunun yapıldığı belirtildi. Başvuru üzerine 21 Ekim 2026 tarihinde mahkeme tarafından geçici mühlet kararı verildi ve bir konkordato komiseri görevlendirildi. Kooperatif yetkilileri, bu yasal sürecin alacaklıların haklarını korurken işletmenin sürdürülebilirliğini sağlamaya yönelik olduğunu ifade etti.

Kooperatifin tarihi ve üye yapısı:

1979 yılında kurulan kooperatif, açıklamada yer aldığı gibi bölgenin tarımsal üretimine katkı sunan bir kuruluş olarak tanımlandı. ÖR-KOOP'un 4 binin üzerinde üretici ortağı bulunduğu ve binlerce üretici ailesinin emeğini temsil ettiği vurgulandı. Kooperatifin 47 yıllık ortak bir değer olduğu metinde öne çıkarıldı.

Metinde ayrıca, geçen yıl Temmuz ayında gerçekleştirilen Seçimli Genel Kurulun ardından başkan seçilen Çetin Kapucu ile yönetimin göreve başlamasının hemen ardından çalışmalara devam edildiği hatırlatıldı. Kutlamaların ardından başlatılan yönetim faaliyetlerinin, mali durumun düzeltilmesine yönelik adımlar içerdiği belirtildi.

Kooperatif açıklaması, kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi amacıyla sürecin hukuki bir yol olduğu, faaliyetlerin tamamen durmadığı ve konkordato süreciyle borçların yapılandırılarak tarafların haklarının korunmasının hedeflendiği ifadeleriyle son buldu.

ÖR-KOOP yönetimi ve yetkililer, sürecin ilerleyişine ilişkin bilgileri kamuoyuyla paylaşmaya devam edeceklerini duyurdu.

ÖRKOOP KONKORDATO İLAN ETTİ

ÖRKOOP KONKORDATO İLAN ETTİ

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Berk Doğan

Berk Doğan

 Dijital Ekonomi Editörü

Piyasa haberleri, şirket açıklamaları, vergi düzenlemeleri ve tüketici ekonomisi odaklı içerikler üreten dijital editör.

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