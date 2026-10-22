Knidos'tan Ortakent'e yelkenle eğitim odaklı mücadele: Bodrum Cup üçüncü gününde

Knidos'tan Ortakent'e yelken heyecanı

The Bodrum Cup'ın üçüncü gününde yelkenciler, Knidos'tan Ortakent'e uzanan yaklaşık 20 deniz millik parkurda yarıştı. 19-24 Ekim tarihlerinde düzenlenen organizasyona katılan ekipler, Yalıkavak Marina Etabı kapsamında denizde rekabet etti ve puan sıralaması için kıyasıya mücadele verdi.

etaplar ve yarış takvimi:

Yarışlar, Bodrum açıklarında başlayan SumOne Etabı ve Ruins Luxury Resort Etabı ile Knidos'a ulaşan rotanın ardından, beş etapta toplam 79 deniz millik mesafeyi kapsıyor. Üçüncü günün ardından 23 Ekim Cuma günü düzenlenecek 15 deniz millik OPET Etabı ile Ortakent'ten Yalıkavak'a geçilecek. Organizasyon, 24 Ekim Cumartesi günü yapılacak 12 deniz millik Anadolu Sigorta Etabı ve aynı gün akşamı gerçekleştirilecek ödül töreni ile sonlanacak; etkinlik akşamında Pinhâni konseri de planlanıyor.

katılım ve yerel etkiler:

Organizasyona yaklaşık 1.000 yelkenci katıldı; denizde 70'e yakın yarış yatı ve 30 organizasyon teknesi görev aldı. Erman Aras'ın açıkladığı rakamlara göre, karadaki etkinliklerle birlikte toplam katılımcı sayısı 10 binlere ulaşıyor. Avrupa'dan da katılımcıların bulunduğu yarışlarda Hollanda'dan gelen ve 37 yıldır etkinliklere katılan misafirlerin varlığı, The Bodrum Cup'ın uluslararası bağlarını gösteriyor.

bodrum gemisi ve gelecek hedefleri:

Organizasyonun kurucusu ve onursal başkanı Erman Aras, The Bodrum Cup'ın 38 yıldır süren geleneğinin Bodrum'da büyük bir heyecan yarattığını belirtti. Aras, "Çok güzel bir Bodrum sabahındayız. Yine heyecanlıyız. 38 yıl önce başladığımız heyecanı yaşıyoruz" ifadelerini kullandı. Bu yılın temasının Bodrum Gemisi'nin 25. yılı nedeniyle okul gemisinin bakım ve yenilenmesi olduğunu vurgulayan Aras, geminin karaya çekilerek Ağanlar Tersanesi'nde bakımının yapıldığını, gelen desteklerin okul gemisi için kullanılacağını aktardı.

Aras, geminin kısa süre içinde yeniden denize indirilmesini hedeflediklerini ve "En büyük arzumuz, gemimizi önümüzdeki ay Antalya’da yapılacak uluslararası COP zirvesine götürmek" dediğini belirterek, çalışmaların bu amaç doğrultusunda sürdüğünü ifade etti.

yalıkavak marina'nın rolü ve kapanış hazırlıkları:

Yalıkavak Marina CEO'su Umut Özkan, The Bodrum Cup'ın Bodrum'un denizcilik kültürünü ve mirasını dünyaya tanıtan önemli bir organizasyon olduğunu belirtti. Yalıkavak Marina'nın beş kez "Dünyanın En İyi Süperyat Marinası" seçilmiş olmasının, marina ve bölge tanıtımına katkısını güçlendirdiğini ifade eden Özkan, etapların final bölümünde yelkencileri ağırlamaktan memnun olduklarını söyledi.

Bodrum Gemisi'nin bakım ve yenileme projesi, BOSAV bünyesinde gençleri denizcilikle buluşturmaya yönelik çalışmalarla devam ediyor. Ağanlar Tersanesi'ndeki çalışmaların tamamlanmasının ardından geminin yeniden eğitim faaliyetlerinde, uluslararası projelerde ve kültür-sanat etkinliklerinde rol alması hedefleniyor.

Yarışların son iki günü Yalıkavak Marina ev sahipliğinde takip edilecek; 23 Ekim Cuma Ortakent'ten gelen ekiplerin kabulü ve 24 Ekim Cumartesi günü düzenlenecek Anadolu Sigorta Etabı'nın ardından saat 19.30'da ödül töreni, 21.30'da ise Pinhâni konseri ile The Bodrum Cup sona erecek.

THE BODRUM CUP’TA KNİDOS’TAN ORTAKENT’E YELKEN HEYECANI