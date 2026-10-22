Dolar 49,5370 -0,17%
Euro 55,6713 -0,24%
Bist 11.260,74 -2,73%
Altın Gram 6.489,25 -1,82%
EUR/USD 1,1198 -0,32%
Brent Petrol 111,34 +2,32%
--°

Soma’da kurumlar bağımlılıkla mücadeleyi güçlendirmek için bir araya geldi

Soma'da Kaymakam Dr. Ünal Koç başkanlığında toplantıda yürütülen çalışmalar değerlendirildi; yeni projeler ve kurumlar arası iş birliği ele alındı.

GİRİŞ: 22 Ekim 2026 - 16:10

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Serkan Varol

Soma’da kurumlar bağımlılıkla mücadeleyi güçlendirmek için bir araya geldi

Soma’da kurumlar bağımlılıkla mücadeleyi güçlendirmek için bir araya geldi

Manisa’nın Soma ilçesinde Bağımlılıkla Mücadele İlçe Koordinasyon Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda ilçede yürütülen çalışmalar gözden geçirilirken bağımlılıkla mücadeleye yönelik yeni proje önerileri ve kurumlar arası iş birliği imkanları değerlendirildi.

toplantının katılımcıları ve yeri:

Toplantıya Soma Kaymakamı Dr. Ünal Koç başkanlık etti. Soma Kaymakamlık Konferans Salonu’nda düzenlenen toplantıda Soma Belediye Başkanı Sercan Okur, Soma Cumhuriyet Başsavcısı Fatih Mehmet Vidinel ile ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının amirleri de hazır bulundu.

uygulamalar ve değerlendirmeler:

Gündemde, önceki kurul toplantılarında alınan kararların uygulanma süreçleri yer aldı. İlgili kurumlar tarafından yapılan sunumlarda, ilçede bağımlılıkla mücadele kapsamında sürdürülen faaliyetler ve mevcut uygulamaların durumu hakkında bilgi verildi.

Sunumlarda, yürütülen eğitim, farkındalık ve rehberlik çalışmaları ile kurumlar arası iletişim kanallarının kullanımı ele alındı. Toplantıda ayrıca uygulamadaki eksikler ve ortak hareket etme yolları üzerinde duruldu.

iş birliği ve yeni proje önerileri:

Kurumlar arası koordinasyonun güçlendirilmesi toplantının öncelikli konularından biri oldu. Katılımcılar, ilçede bağımlılıkla mücadele çalışmalarına katkı sağlayabilecek yeni projeler üzerinde görüş alışverişinde bulundu ve ortak adımlar atılmasının önemini vurguladı.

Toplantı, alınan kararların takip edilmesi ve kurumlar arasında düzenli iletişimin sürdürülmesi kararıyla tamamlandı. Sürecin ilerleyişi, ilgili kurumların eş güdümlü çalışmalarıyla takip edilecek.

MANİSA’NIN SOMA İLÇESİNDE BAĞIMLILIKLA MÜCADELE İLÇE KOORDİNASYON KURULU TOPLANTISI...

MANİSA’NIN SOMA İLÇESİNDE BAĞIMLILIKLA MÜCADELE İLÇE KOORDİNASYON KURULU TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ. TOPLANTIDA, İLÇEDE YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALAR DEĞERLENDİRİLİRKEN BAĞIMLILIKLA MÜCADELEYE YÖNELİK YENİ PROJELER VE KURUMLAR ARASI İŞ BİRLİĞİ ELE ALINDI.

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Hızlı sonuç için ortak adım: İzmir'de üretim ve yatırım seferberliği
images

Bayrağı yerde öpüp başına koyan liseli kaymakamlıkta tebrik edildi
images

Kestel'de cumhuriyet şöleni: meydanlardan kültür merkezine gün boyu kutlama
images

Eskişehir'de mukaddes emanetlere ulaşmak için metrelerce kuyruk oluştu

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Bodrum'da coşku sokaklara taşınıyor: Cumhuriyet Bayramı programı hazır

Konyaspor hız kesmiyor: Gençlerbirliği sınavı için son provasını yaptı

çin’e bakır yerine kaldırım taşı gönderildiği iddiasında mütalaa açıklandı

Kütahya'da besmeleyle başlayan ilk adım sevinci

TREND HABERLER

Sanmar’ın yatırımlarına 45 milyon euro: Akbank ve EBRD ortak finansmanı

Avrupa ortak duruşunu koruyor: Putin’e taviz yanlış sinyal, İran tehdidi de gündemde

Manisa tiyatrosu 20. yılını 'duruş' temasıyla sahneye taşıyor

Samsun’da SAYSAD TSM korosunun kuruluş konseri cumhuriyet coşkusuyla sahnelendi

Mardin’de sinema hareketi: Telkari ödülleri beş gün sürecek

Kazım Karabekir'de ilk Süper Lig randevusu: Erzurumspor FK ile Eyüpspor karşılaşıyor

Antalya'da ATSO seçimlerinde mavi liste öne geçti, iki grup kuraya kaldı

Aydın valisi Bozyurt Horasan kazılarında geçmişin izlerini inceledi