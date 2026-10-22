Soma’da kurumlar bağımlılıkla mücadeleyi güçlendirmek için bir araya geldi

Manisa’nın Soma ilçesinde Bağımlılıkla Mücadele İlçe Koordinasyon Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda ilçede yürütülen çalışmalar gözden geçirilirken bağımlılıkla mücadeleye yönelik yeni proje önerileri ve kurumlar arası iş birliği imkanları değerlendirildi.

toplantının katılımcıları ve yeri:

Toplantıya Soma Kaymakamı Dr. Ünal Koç başkanlık etti. Soma Kaymakamlık Konferans Salonu’nda düzenlenen toplantıda Soma Belediye Başkanı Sercan Okur, Soma Cumhuriyet Başsavcısı Fatih Mehmet Vidinel ile ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının amirleri de hazır bulundu.

uygulamalar ve değerlendirmeler:

Gündemde, önceki kurul toplantılarında alınan kararların uygulanma süreçleri yer aldı. İlgili kurumlar tarafından yapılan sunumlarda, ilçede bağımlılıkla mücadele kapsamında sürdürülen faaliyetler ve mevcut uygulamaların durumu hakkında bilgi verildi.

Sunumlarda, yürütülen eğitim, farkındalık ve rehberlik çalışmaları ile kurumlar arası iletişim kanallarının kullanımı ele alındı. Toplantıda ayrıca uygulamadaki eksikler ve ortak hareket etme yolları üzerinde duruldu.

iş birliği ve yeni proje önerileri:

Kurumlar arası koordinasyonun güçlendirilmesi toplantının öncelikli konularından biri oldu. Katılımcılar, ilçede bağımlılıkla mücadele çalışmalarına katkı sağlayabilecek yeni projeler üzerinde görüş alışverişinde bulundu ve ortak adımlar atılmasının önemini vurguladı.

Toplantı, alınan kararların takip edilmesi ve kurumlar arasında düzenli iletişimin sürdürülmesi kararıyla tamamlandı. Sürecin ilerleyişi, ilgili kurumların eş güdümlü çalışmalarıyla takip edilecek.

MANİSA’NIN SOMA İLÇESİNDE BAĞIMLILIKLA MÜCADELE İLÇE KOORDİNASYON KURULU TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ. TOPLANTIDA, İLÇEDE YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALAR DEĞERLENDİRİLİRKEN BAĞIMLILIKLA MÜCADELEYE YÖNELİK YENİ PROJELER VE KURUMLAR ARASI İŞ BİRLİĞİ ELE ALINDI.