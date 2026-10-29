Ordu'da 29 ekim coşkusu: 103. yıl kutlamaları

Tören ve resmi kabul:

Ordu'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 103'üncü yıl dönümü, sabah saatlerinde valilikte tebriklerin kabul edilmesiyle başladı. Program, Ordu Lisesi önündeki alanda devam etti; törende Vali Muammer Erol ile Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Aşkın Baş vatandaşların ve öğrencilerin bayramını kutladı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından Vali Muammer Erol günün anlamına ilişkin konuşma yaptı. Erol konuşmasında şu ifadelere yer verdi: Bugün, büyük komutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün 19 Mayıs 1919’da başlattığı, Kurtuluş Savaşımızdaki zaferimizi taçlandıran Cumhuriyetimizin bayramını 103’üncü kez kutluyor olmanın gururu ve coşkusunu hep birlikte yaşıyoruz. Büyük milletimizin Cumhuriyet Bayramı kutlu olsun. Bu anlamlı günde Cumhuriyetimizin kurucusu büyük Atatürk’ü, onun kahraman silah arkadaşlarını ve kanlarıyla bu toprakları vatan yapan aziz şehitlerimizi, kahraman gazilerimizi sonsuz rahmet dilekleri, minnet ve şükran duygularıyla anarken, Ordulu şehitlerimize de minnet ve şükran duygularımızı ifade ediyor, kendilerine yüce Allah’tan rahmet diliyorum

Kültürel etkinlikler ve öğrencilerin katkısı:

Program kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhuriyet Bayramı mesajı okundu. Öğrenciler şiirler seslendirdi, spor gösterileri sundu ve halk oyunları ile kutlamalara renk kattı. Etkinlikler, gençlerin Cumhuriyet bilincini yaşatmaya yönelik performanslarıyla dikkat çekti.

Cumhuriyet konulu resim, şiir ve kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödülleri Vali Muammer Erol tarafından verildi; ödül töreni gençlerin başarılarının takdir edilmesine odaklandı.

Kutlamalar, günün ilerleyen saatlerinde düzenlenen tören geçişi ile sürdü ve Ordu Büyükşehir Belediyesi Kent Orkestrası'nın konseriyle sona erdi. Etkinlikler boyunca hem resmi törenlerin ciddiyeti hem de halkın coşkulu katılımı ön plandaydı.

Cumhuriyet Bayramı Ordu'da coşkuyla kutlandı