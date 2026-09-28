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Ordu'da Boztepe'yi saran sis, martılarla tablo oluşturdu

Boztepe'de oluşan sis bulutları yeşil yamaçlarla buluşup kıyıda süzülen martılarla görsel bir şölen sundu; Karadeniz huzurunu yansıttı.

GİRİŞ: 28 Eylül 2026 - 10:32

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EDİTÖR: Aslı Han

Ordu'da Boztepe'yi saran sis, martılarla tablo oluşturdu

Boztepe'de sisin etkisi:

Ordu'nun simgelerinden Boztepe, sabah saatlerinde oluşan yoğun sis bulutlarıyla farklı bir görünüme büründü. Yüksek kesimleri kaplayan sis, yeşil yamaçlarla iç içe geçerken kıyı boyunca süzülen martıların hareketi manzarayı tamamladı. Bu anlar kentin dingin atmosferini ve Karadeniz'in kendine has huzurunu gözler önüne serdi.

doğanın buluşması:

Sis tabakasının dağın yamaçlarına doğru inmesiyle oluşan görüntüler, peyzajı neredeyse tabloya çeviriyor. Martılar deniz üzerinde hafifçe süzülürken, yeşilin farklı tonları ile beyaz sisin kontrastı fotoğraf tutkunları için eşsiz kareler sunuyor. Yerel halk ve ziyaretçiler, bu doğal gösteriyi izlemek için Boztepe'ye akın etti.

fotoğraf ve gözlem için fırsat:

Bu tür sisli hava koşulları, farklı ışık ve doku kombinasyonları yaratarak fotoğraf açısından zengin zemin oluşturuyor. Kıyı şeridinde uçuşan martıların eklenmesi, hareketli bir unsur sağlayarak karelerin dinamizmini artırıyor. Sonuçta ortaya çıkan görüntüler, Karadeniz'in büyüleyici doğasını yeniden vurguluyor.

SAHİLDEN BAKILDIĞINDA ORTA KESİMLİ NOKTALARDA YOĞUNLAŞAN SİS BULUTLARI, KENT MANZARASIYLA...

SAHİLDEN BAKILDIĞINDA ORTA KESİMLİ NOKTALARDA YOĞUNLAŞAN SİS BULUTLARI, KENT MANZARASIYLA BÜTÜNLEŞTİ.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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