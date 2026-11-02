Manisa'da 17 ilçeyi kapsayan asfalt seferberliği Alaşehir'de Sümer Oral Caddesi'ni yeniledi

Manisa genelinde yol çalışmaları:

Manisa Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde ulaşım altyapısını güçlendirmek ve yol standartlarını yükseltmek amacıyla 17 ilçede eş zamanlı asfalt çalışmaları yürütüyor. Fen İşleri Dairesi Başkanlığı Yol Yapım Şube Müdürlüğü ekipleri, çalışmalar kapsamında Alaşehir ilçesi Hacıbey Mahallesi Sümer Oral Caddesi nde sıcak asfalt serimine başladı. Çalışmanın hedefi, yoğun kullanıma sahip arterlerde süreklilik sağlamak ve yol güvenliğini artırmaktır.

Alaşehir'de yürütülen teknik çalışmalar:

Proje kapsamında Sümer Oral Caddesi'nde yaklaşık 1 kilometrelik güzergahta sıcak asfalt uygulaması gerçekleştiriliyor. Şantiyede 2 silindir, 6 kamyon ve 1 finişer görev alırken, saha ekiplerinde 20 personel çalışıyor. Yetkililer, bu güzergâhta toplam bin ton sıcak asfalt seriminin yapılacağını bildiriyor; altyapı ve taşıt trafiği göz önünde bulundurularak iş akışı planlandı.

Yerel yetkililer ve vatandaşların değerlendirmesi:

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, çalışmayla ilgili olarak, "Manisa’mıza yakışan yollar için çalışıyoruz. Alaşehir ilçemizdeki Sümer Oral Caddesi’nde yaklaşık 1 kilometrelik sıcak asfalt çalışmalarımız devam ediyor. Emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarıma ve Alaşehir Belediye Başkanımız Ahmet Öküzcüoğlu’na teşekkür ediyorum. 17 ilçemizde 10 numara yollar için çalışmaya, sorunları bir bir çözmeye devam edeceğiz" dedi.

Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu ise caddenin ilçe ulaşımı açısından önemine dikkat çekerek, "Sümer Oral Caddesi, Alaşehir’in dört ana caddesinden biri ve ilçemizin atardamarları konumunda. MASKİ ve altyapı çalışmaları nedeniyle yollarda yama ve düzeltme çalışmaları yapılmıştı. Artık yama tutmayan yollarımızı Manisa Büyükşehir Belediyemizin desteğiyle yeniliyoruz" ifadelerini kullandı.

Hacıbey Mahalle Muhtarı Ali Cimci, çalışmayı mahalle için önemli bir ihtiyaç olarak nitelendirip, "Yolumuz çok güzel oldu. Mahallemize yakışan bir yola kavuştuk. Daha önce yolumuz çok kötü durumdaydı. Şimdi ise çok güzel oldu. E-5 Karayolu gibi bir yolumuz oldu" dedi. Mahalle sakinleri Muammer Aksu ve Süleyman Elvan da çukurlar nedeniyle sık yaşanan araç arızalarının azaldığını ve yolun kullanım kalitesinin yükseldiğini belirterek emeği geçenlere teşekkür etti.

Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin 17 ilçede eş zamanlı yürüttüğü bu tür yenileme çalışmalarının, hem ulaşım konforunu artırması hem de uzun vadede bakım ve onarım masraflarını azaltması hedefleniyor. Alaşehir örneğinde, altyapı müdahaleleri sonrası kalıcı yüzey yenilemesine geçilmesi, bölgedeki ana arterlerin hizmet ömrünü uzatmayı amaçlıyor.

MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, 17 İLÇEDE SÜRDÜRDÜĞÜ ASFALT ÇALIŞMALARI KAPSAMINDA ALAŞEHİR’DE YOL YENİLEME ÇALIŞMALARINA DEVAM EDİYOR.