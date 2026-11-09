Ordu'da çocuklar yapay zekâ ve sürdürülebilirlik atölyelerinde buluştu

Vodafone gönüllüleri Ordu'da çocuklarla bir araya geldi

Vodafone Gönüllüleri, "Yapay Zekâ Yıldızları" ve "Dünya İçin Lazım" projeleri kapsamında 7-14 yaş arasındaki çocuklara yönelik uygulamalı atölye çalışmaları için Ordu'yu ziyaret etti. Etkinlik, Ordu Kültür Sanat Merkezi'nde gerçekleştirildi ve gün boyu süren programlarla 265 çocuğa ulaşıldı. Gönüllüler atölye yürütücüsü olarak aktif rol alarak çocukların hem teknolojik hem çevresel beceriler geliştirmesine destek verdi.

etkinliğin amacı ve katılımcı yapısı:

Etkinliğin temel hedefi, çocuklara pratik düzeyde yapay zekâ okuryazarlığı öğretmek ve aynı zamanda çevre bilinci ile sürdürülebilirlik yaklaşımını bir arada sunmaktı. Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Hasan Süel, programın hem toplumsal etkiyi artırdığını hem de çalışan gelişimini desteklediğini vurguladı: "Vodafone Gönüllüleri ile projelerimizin oluşturduğu sosyal ve çevresel etkiyi daha da artırıyor, çalışan gelişimini teşvik ederken toplum için değer oluşturuyoruz." Süel, gönüllü sayısının 800e ulaştığını, kurum içinde ayrıca 180 kişilik gönüllü takım bulunduğunu ve çalışanlara yılda iki gün gönüllü çalışma izni sağladıklarını paylaştı.

rotasyonlu atölye düzeni ve uygulama detayları:

Etkinlikte sabah ve öğleden sonra olmak üzere iki ayrı oturum düzenlendi; her oturumda 130'dan fazla çocuk alındı ve katılımcılar 45 dakikalık periyotlarla atölyelerde rotasyonla yer aldı. Bu çaprazlama model sayesinde gün içinde gerçekleştirilen seanslarla toplam 265 çocuğa erişildi.

Atölyeler, hem Yapay Zekâ Yıldızları hem de Dünya İçin Lazım projelerinin temalarını birleştirecek şekilde kurgulandı. Program boyunca düzenlenen yedi atölye şunlardı:

Görüntü ve Veri İşleme: Tek bir bilgisayar üzerinden görüntü ve verilerin nasıl işlendiği, görüntü tanıma süreçleri ve yapay zekâ teknolojilerinin kullanımına dair temel uygulamalar gösterildi.

Makey Makey: Çocuklar, yapay zekânın görme ve sınıflandırma mantığını somut deneyimlerle keşfetti; kendi yüz ifadelerini kullanarak basit bir görüntü işleme modelini eğitme fırsatı buldular.

SpheroBot: Sphero robotlarının hareket ve sensör özellikleriyle algoritmik düşünme ve otonom sistem kavramları tanıtıldı.

Su ve AI ile Müzik: Suyun yaşamdaki önemi keşfedilirken, müzik üretimi aracılığıyla ifade becerileri geliştirildi ve yapay zekâ üretim aracı olarak deneyimlendi.

E-Atık Sanatı: Kullanıma uygun hâle getirilmiş e-atık parçaları bir araya getirildi; çocuklar kendi e-atık robot tasarımlarını gerçekleştirdi.

İleri Dönüşüm Müzik/Kuş Yemliği Yapımı: Atık malzemelerin yeniden kullanımına odaklanılarak kağıt rulolardan kuş yemliği ve pet şişelerden marakas yapıldı.

Biyoçeşitlilik: Farklı canlıların bakış açılarından dünyayı inceleyerek yaşam alanları, karşılaştıkları değişimler ve doğadaki rolleri üzerine farkındalık çalışmaları gerçekleştirildi.

Habitat Derneği İcra Kurulu Başkanı Bora Caldu etkinliğin öğrenme yaklaşımını şu sözlerle özetledi: "Çocukların teknolojiyle yalnızca tanışmasını değil, aynı zamanda onu geliştiren, deneyimleyen ve kendi fikirlerini ürüne dönüştürmek için kullanan bireyler olarak yetişmesini önemsiyoruz." Caldu, yapay zekâ okuryazarlığını çevre bilinciyle bir arada sunmalarının çok yönlü bir öğrenme deneyimi sağladığını ve farklı paydaşların iş birliğiyle ortaya çıkan sosyal etkinin güçlü bir örneği olduğunu belirtti.

Gönüllülük modeli ve uygulamalı atölye düzeni, Ordu'daki çocuklara hem teknoloji hem çevre alanında keşfetme, deneme ve üretme fırsatı sundu; organizatörler benzer çalışmaların yaygınlaştırılacağını duyurdu.

VODAFONE GÖNÜLLÜLERİ, ‘YAPAY ZEKÂ YILDIZLARI’ VE ‘DÜNYA İÇİN LAZIM’ PROJELERİ KAPSAMINDA 7-14 YAŞ ARASI ÇOCUKLARA YÖNELİK ATÖLYE ÇALIŞMALARINA DESTEK VERMEK ÜZERE ORDU’YA ZİYARETTE BULUNDU.