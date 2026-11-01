Dolar 49,9308 +0,04%
Euro 55,7198 -0,10%
Bist 10.759,56 -3,64%
Altın Gram 6.258,95 -3,29%
EUR/USD 1,1166 -0,13%
Brent Petrol 113,43 +2,37%
--°

Ordu’da Cumhuriyet coşkusu ile pedallar iklim ve sağlık için çevrildi

Ordu'da Cumhuriyet'in 103. yılı etkinliğinde 'Türkiye Pedallıyor' kapsamında bisikletçiler, iklim farkındalığı ve sürdürülebilir yaşam için sahil boyunca pedal çevirdi.

GİRİŞ: 01 Kasım 2026 - 11:04

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Ordu’da Cumhuriyet coşkusu ile pedallar iklim ve sağlık için çevrildi

Ordu’da Cumhuriyet için pedallar çalındı

Ordu’da Cumhuriyet’in 103’üncü yılı dolayısıyla düzenlenen 'Türkiye Pedallıyor' etkinliğinde bisiklet tutkunları, iklim farkındalığı ve sürdürülebilir yaşam vurgusuyla sahil boyunca pedalladı. Etkinlik, Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından COP31 iş birliği kapsamında 81 ilde eş zamanlı gerçekleştirilen organizasyonun parçasıydı.

etkinliğin rotası ve katılımcılar:

Altınordu ilçesinde başlayan sürüş, Durugöl Mahallesi’nden hareket etti. Sahil bandındaki bisiklet yolunu takip eden grup, rıhtım mevkiine ulaştı. Çeşitli bisiklet topluluklarının üyeleri ile birlikte çocuklar da etkinliğe katıldı; katılımcılar ellerinde Türk bayrakları ile ilerleyerek hem kutlama hem de farkındalık mesajı verdi.

mesajlar ve katılımcı görüşleri:

Etkinlik, doğa ve sağlıklı bir gelecek için bireysel seçeneklerin önemini öne çıkardı. Katılımcılardan Gülbahar Karahasan, Cumhuriyet’in 103’üncü yıl dönümünde ülke genelinde eş zamanlı bisiklet sürüşü yapıldığını belirterek kendilerinin de etkinliğe katıldığını söyledi. Özel Yüksel ise bu yıldönümünde güzel bir etkinlikte buluştuklarını ifade etti.

Ordu’daki sürüş, hem Cumhuriyet coşkusunu hem de günlük yaşamda sürdürülebilir ulaşımın ve iklim farkındalığının güçlendirilmesi gerekliliğini vurguladı. Organizasyon, yerel toplulukların çevre ve sağlık konularında farkındalığını artırmayı amaçlıyor.

ORDU’DA, CUMHURİYET’İN 103’ÜNCÜ YILI DOLAYISIYLA DÜZENLENEN &quot;TÜRKİYE PEDALLIYOR&quot; ETKİNLİĞİNDE...

ORDU’DA, CUMHURİYET’İN 103’ÜNCÜ YILI DOLAYISIYLA DÜZENLENEN "TÜRKİYE PEDALLIYOR" ETKİNLİĞİNDE BİSİKLET TUTKUNLARI, İKLİM FARKINDALIĞI VE SÜRDÜRÜLEBİLİR YAŞAM İÇİN PEDAL ÇEVİRDİ.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Demirciler Çarşısı'nda demirin ateşi genç eksikliğiyle sönme tehlikesiyle karşı...
images

Tekirdağ'ın coğrafi işaretli peynir helvasında ustalık ve sabır
images

sınav kapısında 10 saniyelik fark tartışması: öğrenci fenalık geçirip yere yığıl...
images

Tekirdağ peynir helvasının usta ellerde geçen uzun yolculuğu

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Safranbolu'da demirin ateşi: 230 yıllık çarşıda mesleğin geleceği sınanıyor

Gürün'de 3 bin sumak fidanı toprakla buluştu, gençler ilgi gösterdi

Konya Karatay'da gece hırsızlığı yapan şüpheli tutuklandı

Kitap fuarı değil, kültür panayırı olmalı

TREND HABERLER

Trabzon'da samuray arısı seferberliği etkisini gösterdi: kokarca popülasyonu azalıyor

Karadeniz'de yılın enleri töreni Rize İyideri'nde gerçekleşti

Deneyimli teknik adam Kahramanmaraş İstiklalspor’un başında

Hamsi yerine palamutla öğrencilerin morali yükseldi

Sivas'ta diş hekimi Mehmet Sarıkuş Eypio'ya benzerliğiyle hastaların ilgi odağı

ULUSDER başkanı polat: cumhuriyet mirasını üretim ve yatırıma dönüştürme sorumluluğu

Mengücek Gazi EAH yönetiminden hasta hakları günü'nde ziyaret ve bilgilendirme

Yolda dağılan elmalar: Tosya'da üç tekerlekli motosiklet ile otomobil çarpıştı