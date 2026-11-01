Ordu’da Cumhuriyet coşkusu ile pedallar iklim ve sağlık için çevrildi

Ordu’da Cumhuriyet için pedallar çalındı

Ordu’da Cumhuriyet’in 103’üncü yılı dolayısıyla düzenlenen 'Türkiye Pedallıyor' etkinliğinde bisiklet tutkunları, iklim farkındalığı ve sürdürülebilir yaşam vurgusuyla sahil boyunca pedalladı. Etkinlik, Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından COP31 iş birliği kapsamında 81 ilde eş zamanlı gerçekleştirilen organizasyonun parçasıydı.

etkinliğin rotası ve katılımcılar:

Altınordu ilçesinde başlayan sürüş, Durugöl Mahallesi’nden hareket etti. Sahil bandındaki bisiklet yolunu takip eden grup, rıhtım mevkiine ulaştı. Çeşitli bisiklet topluluklarının üyeleri ile birlikte çocuklar da etkinliğe katıldı; katılımcılar ellerinde Türk bayrakları ile ilerleyerek hem kutlama hem de farkındalık mesajı verdi.

mesajlar ve katılımcı görüşleri:

Etkinlik, doğa ve sağlıklı bir gelecek için bireysel seçeneklerin önemini öne çıkardı. Katılımcılardan Gülbahar Karahasan, Cumhuriyet’in 103’üncü yıl dönümünde ülke genelinde eş zamanlı bisiklet sürüşü yapıldığını belirterek kendilerinin de etkinliğe katıldığını söyledi. Özel Yüksel ise bu yıldönümünde güzel bir etkinlikte buluştuklarını ifade etti.

Ordu’daki sürüş, hem Cumhuriyet coşkusunu hem de günlük yaşamda sürdürülebilir ulaşımın ve iklim farkındalığının güçlendirilmesi gerekliliğini vurguladı. Organizasyon, yerel toplulukların çevre ve sağlık konularında farkındalığını artırmayı amaçlıyor.

ORDU’DA, CUMHURİYET’İN 103’ÜNCÜ YILI DOLAYISIYLA DÜZENLENEN "TÜRKİYE PEDALLIYOR" ETKİNLİĞİNDE BİSİKLET TUTKUNLARI, İKLİM FARKINDALIĞI VE SÜRDÜRÜLEBİLİR YAŞAM İÇİN PEDAL ÇEVİRDİ.