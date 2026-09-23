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Ordu'da haftalık trafik denetimlerinde binlerce araca işlem uygulandı

Ordu Emniyet Müdürlüğü ekipleri bir haftada 14.895 araç ve sürücüsünü denetleyip 2.805 kişiye işlem yaptı; denetimler trafik güvenliği için sürecek.

GİRİŞ: 23 Eylül 2026 - 10:11

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Ordu'da haftalık trafik denetimlerinde binlerce araca işlem uygulandı

Ordu'da trafik denetimlerinin sonuçları:

Ordu İl Emniyet Müdürlüğü trafik ekipleri son bir haftada 14.895 araç ve sürücüsünü kontrol etti. Denetimler, kazaların azaltılması ve trafik güvenliğinin artırılması amacıyla planlı şekilde gerçekleştirildi.

kaza ve yaralanma verileri:

İl genelinde son bir haftada 57 yaralanmalı trafik kazası meydana geldi ve bu kazalarda 65 kişi yaralandı. Yetkililer, hem sürücü davranışlarını hem de araç güvenlik ekipmanlarının kullanımını takip etti.

sıklıkla tespit edilen ihlaller:

Denetimlerde en çok rastlanan ihlaller arasında 798 sürücünün hız sınırını aşması, 259 kişinin emniyet kemeri takmaması ve 152 kırmızı ışık ihlali yer aldı. Ayrıca 48 sürücü alkollü araç kullanmaktan, 44 sürücü modifiyeli araç kullanmaktan işlem gördü.

Diğer tespitler arasında 30 hatalı şerit değiştirme, 74 cep telefonu ile konuşma, 88 motosiklet sürücüsünün kask takmama, 37 yüksek sesle müzik dinleme ve 1 drift ihlali bulunuyor.

Genel olarak denetimler kapsamında toplam 2.805 araç sürücüsüne çeşitli maddelerden işlem yapıldı, 54 araç trafikten men edildi ve 48 sürücü belgesine el konuldu.

Emniyet yetkilileri, denetimlerin süreceğini ve trafik kazalarını azaltmaya yönelik önlemlerin artırılacağını bildirdi. Vatandaşlar uyarılarak kurallara uyulmasının hem can hem de mal güvenliği için hayati olduğuna dikkat çekildi.

ORDU&#039;DA TRAFİK EKİPLERİNCE SON BİR HAFTADA YAPILAN DENETİMLERDE 14 BİN 895 ARAÇ VE SÜRÜCÜSÜ...

ORDU'DA TRAFİK EKİPLERİNCE SON BİR HAFTADA YAPILAN DENETİMLERDE 14 BİN 895 ARAÇ VE SÜRÜCÜSÜ KONTROL EDİLDİ.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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