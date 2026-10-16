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Ordu'da mahalle yollarında erişimi kolaylaştıran sıcak asfalt çalışmaları

Ordu Büyükşehir Belediyesi ekipleri İkizce Düzpelit ve Ünye Çatak mahallelerinde ihtiyaç duyulan noktalarda sıcak asfalt çalışmalarını sürdürüyor.

GİRİŞ: 16 Ekim 2026 - 14:56

GÜNCELLEME: 16 Ekim 2026 - 15:07

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EDİTÖR: Aslı Han

Ordu'da mahalle yollarında erişimi kolaylaştıran sıcak asfalt çalışmaları

Ordu'da mahalle yollarında erişimi kolaylaştıran sıcak asfalt çalışmaları

Ordu Büyükşehir Belediyesi, ilçe ve kırsal mahallelerin ulaşım altyapısını güçlendirmek amacıyla sıcak asfalt uygulamalarını sürdürüyor. Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ekipleri, öncelik verilen noktalarda altyapı tamamlanan yolları sıcak asfaltla kaplayarak vatandaşların günlük ulaşım konforunu artırmayı hedefliyor.

çalışmanın kapsamı:

Bu kapsamda İkizce ilçesi Düzpelit Mahallesi sınırlarında yer alan ve yaklaşık 5 kilometrelik güzergâhta sıcak asfalt çalışmaları yürütülüyor. Ayrıca Ünye ilçesindeki Çatak Mahallesine ulaşım sağlayan yolun 1,6 kilometrelik bölümündeki asfaltlama çalışmaları tamamlandı ve bölge halkının hizmetine açıldı.

muhtarın değerlendirmesi:

Düzpelit Mahallesi Muhtarı Yusuf Uyaner, altyapı çalışmalarının bitmesini takiben sıcak asfalt uygulamasına geçildiğini belirtti. Uyaner, "Altyapı çalışmalarının tamamlandığı yolumuzda sıcak asfalt çalışmamız başlatıldı. İnşallah kısa sürede yol güzergahımızda çalışmalarımızı bitireceğiz." ifadelerini kullandı ve hizmet nedeniyle öncelikle Ordu Büyükşehir Belediye Başkanımız Dr. Mehmet Hilmi Güler olmak üzere emeği geçenlere teşekkür etti.

Belediye yetkilileri, program dahilinde ihtiyaç tespit edilen diğer mahalle yollarında da benzer asfalt çalışmalarının devam edeceğini belirtiyor. Sıcak asfalt uygulamaları, özellikle altyapı tamamlanan güzergâhlarda ulaşım sürekliliği ve yol dayanıklılığı açısından öncelik taşıyor.

EKİPLERİN ÇALIŞMALARI

EKİPLERİN ÇALIŞMALARI

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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