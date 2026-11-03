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Ordu'da uyuşturucu operasyonları sıklaştı: dört tutuklama

Ordu'da son bir haftada düzenlenen iki ayrı operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheli, araç ve üzerlerinde ele geçirilen 54,17 gram metamfetaminle tutuklandı.

GİRİŞ: 03 Kasım 2026 - 11:12

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Ordu'da uyuşturucu operasyonları sıklaştı: dört tutuklama

Ordu'da uyuşturucu operasyonları sıklaştı: dört tutuklama

Ordu'da narkotik ekiplerinin son bir haftada düzenlediği iki ayrı operasyonda, gözaltına alınan şüphelilerden dördü tutuklandı. Operasyonlar şehir genelinde farklı tarihlerde gerçekleştirildi.

operasyonun detayları:

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince şüphe üzerine durdurulan araç ve şahıslarda arama yapıldı. Araçları ve üzerlerinde gerçekleştirilen aramalarda toplam 54,17 gram metamfetamin ele geçirildi.

şüphelilerin işlemleri ve suçlamalar:

Ele geçirilen uyuşturucuya ilişkin olarak 'uyuşturucu madde ticareti' ve 'uyuşturucu madde kullanmak' suçlamalarıyla gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 şüpheli tutuklandığı bildirildi.

Yetkililer, kent genelinde uyuşturucu ile mücadele çalışmalarının kararlı şekilde devam edeceğini açıkladı.

ORDU&#039;DA UYUŞTURUCU TİCARETİNE YÖNELİK 2 AYRI OPERASYONDA GÖZALTINA ALINAN 4 ŞÜPHELİ...

ORDU'DA UYUŞTURUCU TİCARETİNE YÖNELİK 2 AYRI OPERASYONDA GÖZALTINA ALINAN 4 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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