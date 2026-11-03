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Sultandağı'nda kurumlar arası işbirliğiyle asayiş güçlendiriliyor

Sultandağı'nda Kaymakam Muhammet Çınarka başkanlığında toplanan kurumlar, asayiş, trafik denetimleri ve kurumlar arası koordinasyonu değerlendirdi.

GİRİŞ: 03 Kasım 2026 - 12:00

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Sultandağı'nda kurumlar arası işbirliğiyle asayiş güçlendiriliyor

toplantının gündemi:

Afyonkarahisar'ın Sultandağı ilçesinde, vatandaşların huzur ve güvenliğinin kesintisiz sürdürülebilmesi amacıyla İlçe Güvenlik ve Asayiş Değerlendirme Toplantısı yapıldı. Toplantıya Kaymakam Muhammet Çınarka başkanlık etti; bugün yürütülen asayiş hizmetlerinin kapsamı ve etkinliği ayrıntılı biçimde ele alındı.

katılımcılar ve ele alınan konular:

Kaymakamlık toplantı salonunda gerçekleşen oturuma ilçe emniyet ve jandarma birim amirleri ile ilgili kurum müdürleri katıldı. Toplantıda ilçenin genel asayiş durumu, alınan güvenlik önlemleri, trafik denetimleri ile kamu düzeninin korunmasına yönelik uygulamalar üzerinden değerlendirmeler yapıldı. Kurum temsilcileri, mevcut uygulamaların etkinliği ve karşılaşılan ihtiyaçlar hakkında görüş bildirdi.

yeni tedbirler ve koordinasyon:

Kaymakam Muhammet Çınarka, halkın huzur ve refahının en üst düzeyde sağlanmasının öncelik olduğunu vurguladı ve vatandaşların can ile mal güvenliğinin korunmasının temel ilke olduğunu belirtti. Toplantı sonunda, suç ve suç unsurlarına karşı yürütülen önleyici tedbirlerin kararlılıkla artırılacağı; kurumlar arası koordinasyonun güçlendirilmesi ve denetimlerin artırılması yönünde adımlar planlandı.

Oturum, ilçede yürütülen asayiş hizmetlerinin daha etkin hale getirilmesi amacıyla atılacak yeni adımların planlanması ve ilgili birimler arasında karşılıklı görüş alışverişinin tamamlanmasının ardından sona erdi.

AFYONKARAHİSAR’IN SULTANDAĞI İLÇESİNDE VATANDAŞLARIN HUZUR VE GÜVENLİĞİNİN KESİNTİSİZ SÜRDÜRÜLMESİ...

AFYONKARAHİSAR’IN SULTANDAĞI İLÇESİNDE VATANDAŞLARIN HUZUR VE GÜVENLİĞİNİN KESİNTİSİZ SÜRDÜRÜLMESİ AMACIYLA ‘İLÇE GÜVENLİK VE ASAYİŞ DEĞERLENDİRME TOPLANTISI’ GERÇEKLEŞTİRİLDİ.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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