Safranbolu'da sinyal vermeden yola çıkan minibüs tehlike yarattı

Olayın ayrıntıları:

Karabük'ün Safranbolu ilçesi Emek Mahallesi Doruk Sokak'ta gerçekleşen olayda, Aydın Sokak istikametinden Doruk Sokak'a doğru ilerleyen bir minibüs, sinyal vermeden yola çıkarak önündeki aracı sollamaya çalıştı. Sollama sırasında minibüs, karşı yönden gelen araçlarla karşı karşıya geldi ve trafikte tehlikeli anlar yaşandı.

Öndeki aracın yavaşlayıp yol vermesi sayesinde olası bir çarpışma önlendi. O anlar başka bir aracın kamerasına yansıdı; kayıtlarda sürücünün sinyal kullanmaması ve hatalı sollama manevrası açık şekilde görülüyor.

Trafik güvenliği açısından değerlendirme:

Böyle beklenmedik manevralar, özellikle dar sokaklarda ve görüşün kısıtlı olduğu yerlerde ciddi risk oluşturur. Sinyal kullanımı ve sollama kurallarına uymak, kazaların önlenmesinde temel unsurlardır. Sürücülerin ani hamlelerden kaçınması ve diğer yol kullanıcılarına karşı ihtiyatlı davranması hayati önem taşır.

Görüntülerin kayıt altına alınması hem olayın tespitini kolaylaştırıyor hem de benzer tehlikelerin farkındalığını artırıyor. Denetimlerin ve sürücü eğitimlerinin sürdürülmesi, kentin trafik güvenliğine katkı sağlayacaktır.

Sinyal vermeden yola çıktı, trafiği tehlikeye attı: O anlar kamerada