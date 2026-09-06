Ordu'ya çinli gelin: Ünye'de iki kültür düğünde buluştu

Ünye'de kültürlerin buluşması:

İrlanda'da başlayan birlikteliklerini memleketleri Ünye'de resmiyete döken Batuhan Çam (30) ve Yimin Sun (26) düğününde farklı coğrafyaların yaşam alışkanlıkları, müzikleri ve lezzetleri bir araya geldi. Çift, İrlanda'da ortak arkadaşları aracılığıyla tanıştı, orada resmi nikâhlarını gerçekleştirdikten sonra ailelerinin katılımıyla Ünye'de kutlama yaptı.

Çiftin söylemleri ve ailelerin tepkisi:

Batuhan Çam, İrlanda'da bir restoranda başlayan ilişkinin kısa sürede güçlü bir bağa dönüştüğünü belirterek, "İrlanda’da resmi nikâhla birlikteliğimizi sürdürüyorduk, şimdi de Ünye’de düğünümüzü yaptık" dedi. Eşi Yimin Sun ise Ünye'de gördüğü misafirperverlikten memnun olduğunu ve "İlk tanıştığımız anda aramızda çok fazla kültür farkı olmadığını fark ettim" sözleriyle duygularını paylaştı.

Her iki ailenin de evliliğe sıcak baktığı, özellikle gelinin yöresel yemeklere olan ilgisinin memnuniyet yarattığı aktarıldı. Baba İsa Çam, gelinin en çok sulu yemekleri ve kaldirik turşusunu beğendiğini, eşinin yaptığı kara lahana yemeğinden ikişer tabak yediklerini anlattı. Anne Emine Çam ise gelinin aileye kısa sürede uyum sağladığını, "Artık bizim de bir kızımız oldu" diyerek sevincini dile getirdi.

Düğün, pastanın kesilmesi ve takı töreninin ardından Çin ve yöresel şarkılar eşliğinde devam etti; davetliler genç çifte mutluluk diledi ve gece boyunca renkli görüntüler yaşandı.

DAMAT BATUHAN ÇAM VE GELİN YİMİN SUN PASTA KESMESİ