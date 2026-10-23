Ordu’ya yeni çekim merkezi: Gülyalı kordon park’a 80 metrelik yaya köprüsü

Gülyalı kordon park’ta dönüşüm hızlanıyor

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, Gülyalı ilçesindeki Turnasuyu Kordon Park’ta yürütülen çalışmaları yerinde inceledi. Parkın 1. ve 2. etaplarını birbirine bağlayacak olan yaya köprüsünün montaj çalışmaları sürüyor; köprünün tamamlanmasının şehir için yeni bir çekim merkezi oluşturacağı vurgulandı.

Köprünün boyutları ve planlanan takvim:

Yapımında çelik konstrüksiyon kullanılan yaya köprüsü 80 metre uzunluğunda ve 4 metre genişliğinde inşa ediliyor. Köprünün çelik montajının ardından korkuluk ve aydınlatma işleri yapılacak; yetkililer köprünün Aralık ayında vatandaşların kullanımına açılmasının hedeflendiğini belirtti.

Parkta planlanan diğer tesisler:

Büyükşehir Belediyesi’nin planlarına göre Kordon Park sadece bir geçiş noktası olmaktan çıkarılacak; piknik alanları, çocuk oyun grupları, bisiklet ve yürüyüş yolları ile spor alanlarının yanı sıra çeşitli sosyal donatılar hayata geçirilecek. Projeler arasında kanatlı hayvanat bahçesi, düğün salonu ve halkın uygun fiyatla vakit geçirebileceği Ayışığı Kafe yer alıyor.

Başkan Güler çalışmaları anlatırken şunları söyledi: "Güzel bir çekim merkezini sadece Gülyalı’ya değil, Ordu’muza, bölgemize kazandırmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Mühendisler için mutluluk anı, eserlerin ortaya çıktığı andır. Burada güzel bir yaşam merkezi oluşturuyoruz. Bizim burada yapmak istediğimiz şey, parkların ötesinde burayı bir yaşam merkezine dönüştürmek."

Güler, daha önce Durugöl Tabiat Parkı’nda hayata geçirilen uygulamalara benzer projeler geliştirileceğini belirterek, alana yönelik sürpriz çalışmaların da planlandığını ifade etti. Yapılacak düzenlemelerin hem yerel halkın günlük kullanımını kolaylaştırması hem de bölgeye gelen ziyaretçi sayısını artırarak turizme katkı sağlaması bekleniyor.

Çalışmalar tamamlandığında Turnasuyu Kordon Park, yaya köprüsü ve ek sosyal donatılarıyla bölgenin sosyal yaşam ve rekreasyon alanı olarak öne çıkmayı hedefliyor.

ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI DR. MEHMET HİLMİ GÜLER, GÜLYALI İLÇESİNDEKİ KORDON PARK’TA ÇALIŞMALARIN TAMAMLANMASIYLA ŞEHRE YENİ BİR ÇEKİM MERKEZE KAZANDIRACAKLARINI SÖYLEDİ.