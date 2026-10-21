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Organize Sanayi Bölgesi'nde jandarma kadına yönelik şiddetle mücadeleyi anlattı

Kilis İl Jandarma, Organize Sanayi Bölgesi'ndeki işçilere 'Kadına El Kalkamaz' kampanyasıyla aile içi şiddet ve KADES uygulamasını anlattı.

GİRİŞ: 21 Ekim 2026 - 09:29

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Organize Sanayi Bölgesi'nde jandarma kadına yönelik şiddetle mücadeleyi anlattı

Jandarmadan OSB'de bilgilendirme çalışması:

Kilis İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Toplum Destekli Güvenlik Hizmetleri kapsamında Organize Sanayi Bölgesi'ndeki işletmelerde çalışan vatandaşlara yönelik bilgilendirme gerçekleştirdi. Yapılan çalışma, aile içi ve kadına karşı şiddetin önlenmesine ilişkin farkındalığı artırmayı hedefledi.

Bilgilendirme etkinliğinde ekipler, "Kadına El Kalkamaz" mottosunu merkeze alan mesajlarla şiddetin kabul edilemez olduğuna dikkat çekti. Vatandaşlara, şiddetle mücadelede etkin rol oynayan uygulama ve iletişim kanalları hakkında bilgi verildi.

KADES ve başvuru yolları:

Çalışmada ayrıca Kadın Destek Uygulaması (KADES) hakkında ayrıntılı açıklamalar yapıldı. Jandarma yetkilileri, uygulamanın nasıl kullanılacağı, hangi durumlarda başvurulacağı ve acil yardım ile iletişim süreçleri konusunda açıklayıcı bilgiler sundu.

Bilgilendirici materyallerin dağıtımı:

Etkinlik kapsamında katılımcılara bilgilendirici broşürler dağıtıldı; bu materyallerde şiddet vakalarında izlenecek adımlar, destek hatları ve KADES'in işleyişine dair temel bilgiler yer aldı. Jandarma ekipleri, benzer bilgilendirme faaliyetlerinin toplum genelinde yaygınlaştırılmasının önemine vurgu yaptı.

Yetkililer, düzenlenen çalışmaların amaçlarından birinin hem mağdurların destek mekanizmalarından haberdar edilmesi hem de toplumda şiddete karşı sıfır tolerans anlayışının güçlendirilmesi olduğunu belirtti.

KİLİS’TE JANDARMADAN KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELE BİLGİLENDİRMESİ

KİLİS’TE JANDARMADAN KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELE BİLGİLENDİRMESİ

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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