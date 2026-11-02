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Kayserispor'da 6-0'lık galibiyetin ardından Atila Gerin'den sürekli gelişim vurgusu

Kayserispor Teknik Direktörü Atila Gerin, Muğlaspor'u 6-0 yendikleri maçın ardından oyuncularını övdü; sürekli gelişim ve hataları düzeltme vurgusu yaptı.

GİRİŞ: 02 Kasım 2026 - 23:14

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EDİTÖR: Sinem Aksoy

Kayserispor'da 6-0'lık galibiyetin ardından Atila Gerin'den sürekli gelişim vurgusu

Maçın özeti:

Trendyol 1. Lig’in 13. haftasında Kayserispor, sahasında Muğlaspor’u 6-0 mağlup etti. Maçta skor kadar oyun hakimiyeti de öne çıktı; takımın tüm hatlarıyla maçı kontrol ettiği ve gollerle ritmini bulduğu gözlendi.

Gerin'in değerlendirmesi:

Teknik direktör Atila Gerin, karşılaşma sonrası oyuncularını tebrik ederek, "Çocuklarımın ayaklarına sağlık. İş goller gelince kolay gibi gözüküyor ama böyle bir takıma 6 tane gol atmak, oyunu komple kontrolde tutmak kolay değil. Çocuklarımın ayaklarına, yüreklerine sağlık. Böyle devam." dedi.

Gerin ayrıca, "Futbolda düne bakmak yok, sürekli geliştirip, devam etmek lazım. Çok büyük bir yarışın içerisindeyiz. Allah’ın izniyle bu yarışı da sonuna kadar devam ettirmek istiyoruz. Eksiğimiz veya hatamız var ise de onları düzelterek, devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Moral, avaraj ve sonraki hedefler:

Gerin'in vurguladığı gibi bu sonuçla hem takımın avarajı arttı hem de oyuncuların moralinde belirgin bir yükseliş sağlandı; maçta farklı isimlerin skor katkısı vermesi olumlu sinyal. Teknik heyet, öne çıkan performansları sürdürüp mevcut eksikleri düzeltmeyi hedefliyor.

Kayserispor cephesinde yorum, büyük bir yarış içinde oldukları ve tempoyu koruyarak hataları minimize edecekleri yönünde. Bu galibiyetin ardından dikkat, kısa ve orta vadeli gelişim planlarına çevrilecek.

Kayserispor Teknik Direktörü Atila Gerin, 6-0&#039;lık Muğlaspor galibiyeti sonrası, &quot;Futbolda düne...

Kayserispor Teknik Direktörü Atila Gerin, 6-0'lık Muğlaspor galibiyeti sonrası, "Futbolda düne bakmak yok, sürekli geliştirip, devam etmek lazım" dedi.

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

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