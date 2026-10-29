Cumhuriyetin 103. yılında kadın liderler CerModern'de alkışlandı

KAİSDER'in Cumhuriyet resepsiyonu CerModern'de

Kadın İşveren ve Sanayiciler Derneği (KAİSDER), Cumhuriyetin 103. yılı dolayısıyla CerModern'de düzenlediği 10’uncu geleneksel resepsiyonunda kadınların iş dünyasındaki rolünü öne çıkardı. Etkinlik, tema olarak "Cumhuriyetin Kadınlarıyız-Varız, Hep VarOlacağız" başlığını taşıdı ve diplomatik misyon temsilcileri, iş dünyası ile sivil toplum temsilcilerini bir araya getirdi.

kadınların iş dünyasındaki görünürlüğü:

Gecede Ankara Sanayi Odası Yönetim Kurulu Üyesi Burcu Özbozkurt, Karabük Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Üyesi Zeynep Özden ile Ankara Sanayi Odası, Ankara Ticaret Odası, Polatlı Ticaret Odası ve Beypazarı Ticaret Odası meclislerinde görev alan kadın temsilcilerin çalışmaları ve başarıları özel olarak anıldı. Katılımcılar, görev üstlenen kadın yöneticileri alkışlarla selamladı; bu anlar resepsiyonun dikkat çeken bölümlerinden biri oldu.

sivil toplum ve ekonomi açısından vurgular:

KAİSDER Yönetim Kurulu Başkanı Mehlika Gider, konuşmasında kadınların meslek odaları ile iş dünyasının yönetim organlarında daha güçlü temsil edilmesinin hem ekonomik büyüme hem de toplumsal kalkınma açısından kritik olduğunu belirtti. Gider, "Kadınların yalnızca üretimde ve girişimcilikte değil, kararların alındığı masalarda da güçlü biçimde yer almasını istiyoruz. Kadınların başarısı, iş dünyamızın başarısıdır. Bugün yönetim kurullarında ve meclislerde sorumluluk üstlenen kadınlarımızı gururla alkışlıyoruz. Onların açtığı yolun daha fazla kadına cesaret vereceğine inanıyoruz" dedi.

Etkinlikte ayrıca TOBB Ankara Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Hande Öztürk de konuşma yaparak resepsiyonun mesajını destekledi. Gece, kadınların karar mekanizmalarındaki görünürlüğüne dikkat çeken söylemler ve destekleyici katılımla sona erdi.

KADIN İŞVEREN VE SANAYİCİLER DERNEĞİ (KAİSDER), GELENEKSEL CUMHURİYET RESEPSİYONUNUN 10’UNCUSUNU CUMHURİYETİN 103. YIL DÖNÜMÜ DOLAYISIYLA CERMODERN’DE GERÇEKLEŞTİRDİ.