Orman yolları güçlendi: Gerede'de yangına müdahale altyapısı tamamlandı

Gerede'de orman yollarında altyapı çalışmaları tamamlandı

Bolu'nun Gerede ilçesinde, orman yollarının dayanıklılığını ve müdahale kabiliyetini artırmaya yönelik sanat yapısı inşaatları tamamlandı. Gerede Orman İşletme Müdürlüğü yatırım programı kapsamında yürütülen çalışmalarla, orman yollarında ulaşım ve su tahliye altyapısına dönük önemli güçlendirmeler yapıldı.

Yapılan işler ve kapsamı:

İnşaat çalışmaları, Acısu Orman İşletme Şefliğine bağlı 001 ve 037 kodlu yollar ile Haşat Orman İşletme Şefliğine bağlı 530, 534 ve 547 kodlu orman yollarında gerçekleştirildi. İhale kapsamında toplam 26 koruge büz, 5 kutu menfez ve 1 istinat duvarı imalatı tamamlandı; projede kapsam 15 kilometrelik yol ağına yayıldı.

Denetim, uyum ve hedeflenen faydalar:

Yapılan çalışmalar, ilgili yapı denetim görevlileri tarafından kontrol edildi ve imalatların şartname ile sözleşme hükümlerine uygun şekilde tamamlandığı tespit edildi. Bu altyapı müdahalelerinin başlıca hedefi, orman yangınlarına hızlı ve etkin müdahale imkânı sağlamak; ayrıca diğer ormancılık faaliyetlerinin güvenli ve sağlıklı yürütülmesine katkı sunmaktır.

Tamamlanan sanat yapıları, yolların taşkın ve erozyon gibi risklere karşı dayanımını artırarak hem mobil ekiplerin erişimini kolaylaştıracak hem de uzun vadede bakım ihtiyaçlarını azaltmayı amaçlıyor. Yerel işletme şeflikleri tarafından yürütülen bu tür altyapı yatırımları, orman yönetimi ve yangınla mücadele kapasitesinin güçlendirilmesine doğrudan destek veriyor.

BOLU’NUN GEREDE İLÇESİNDE, ORMAN YOLLARININ ALTYAPISINI GÜÇLENDİRMEK AMACIYLA YÜRÜTÜLEN SANAT YAPISI ÇALIŞMALARI TAMAMLANDI. ÇALIŞMALAR KAPSAMINDA 26 KORUGE BÜZ, 5 KUTU MENFEZ VE 1 İSTİNAT DUVARI YAPILDI.