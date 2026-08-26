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Orman bakımında tomrukların altında kalan işçi hayatını kaybetti

Kozan'da orman bakımında kamyondaki tomrukları düzeltirken düşen 53 yaşındaki işçi, devrilen tomrukların altında kalarak hayatını kaybetti.

GİRİŞ: 26 Ağustos 2026 - 21:03

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Orman bakımında tomrukların altında kalan işçi hayatını kaybetti

Kozan'da tomrukların altında kalan işçi

Adana'nın Kozan ilçesi Salmanlı Mahallesi Karahanlı mevkiinde gerçekleşen olayda, orman bakım çalışması sırasında kamyona yüklenen tomrukları düzeltmeye çalışan Ali Oğul (53) dengesini kaybederek yere düştü. Düşüşün hemen ardından kamyondaki tomruklar Oğul'un üzerine devrildi.

Kaza anı:

İddiaya göre, Oğul tomrukları sabitlemek için kullandığı aparatın tomruklardan çıkması sonucu dengesini yitirdi ve kamyonun üzerinden yere düştü. Bu sırada üstteki tomrukların devrilmesiyle ağır yaralandı. Olay yerinde bulunan vatandaşların müdahalesiyle tomrukların altından çıkarıldı.

Müdahale ve otopsi:

Çevredekilerin haber vermesi üzerine gelen sağlık ekipleri Oğul'u ambulansla hastaneye kaldırdı. Yapılan tüm müdahalelere rağmen Oğul, doktorların çabalarına yanıt veremeyerek yaşamını yitirdi. Cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Adana Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

ALİ OĞUL

ALİ OĞUL

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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