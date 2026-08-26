Orman bakımında tomrukların altında kalan işçi hayatını kaybetti

Kozan'da tomrukların altında kalan işçi

Adana'nın Kozan ilçesi Salmanlı Mahallesi Karahanlı mevkiinde gerçekleşen olayda, orman bakım çalışması sırasında kamyona yüklenen tomrukları düzeltmeye çalışan Ali Oğul (53) dengesini kaybederek yere düştü. Düşüşün hemen ardından kamyondaki tomruklar Oğul'un üzerine devrildi.

Kaza anı:

İddiaya göre, Oğul tomrukları sabitlemek için kullandığı aparatın tomruklardan çıkması sonucu dengesini yitirdi ve kamyonun üzerinden yere düştü. Bu sırada üstteki tomrukların devrilmesiyle ağır yaralandı. Olay yerinde bulunan vatandaşların müdahalesiyle tomrukların altından çıkarıldı.

Müdahale ve otopsi:

Çevredekilerin haber vermesi üzerine gelen sağlık ekipleri Oğul'u ambulansla hastaneye kaldırdı. Yapılan tüm müdahalelere rağmen Oğul, doktorların çabalarına yanıt veremeyerek yaşamını yitirdi. Cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Adana Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

ALİ OĞUL