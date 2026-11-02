Orman sessizliğini bozan saldırı: mantar toplayan adam yaralandı

Pamukova'da ormanlık alanda ayı saldırısı

Sakarya'nın Pamukova ilçesinde mantar toplamak için ormana giren bir kişi, ayının saldırısına uğrayarak yaralandı. Olay çevredekilerin müdahalesiyle sonlandırılarak yaralı hastaneye kaldırıldı.

Olayın ayrıntıları:

Olay, Pamukova'ya bağlı Kazımiye Mahallesi Düdüklü mevkii'ndeki ormanlık alanda meydana geldi. Mantar toplamaya giden R.E. (67), burada bir ayının saldırısına maruz kaldı. Saldırı sonucu R.E.'nin baş, boyun ve el bölgesine darbeler aldığı, çevredeki vatandaşların sesleriyle olaya müdahale ettiği bildirildi.

Müdahale ve tedavi:

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralı, önce Pamukova Devlet Hastanesi'ne götürüldü; ardından daha ileri tetkik ve tedavi için Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi (SEAH)'e sevk edilerek tedavi altına alındı. Çevredekilerin bağırma sesleriyle ayıyı bölgeden uzaklaştırdığı belirtildi.

PAMUKOVA İLÇESİNDE ORMANLIK ALANA MANTAR TOPLAMAYA GİDEN 67 YAŞINDAKİ ADAM, AYININ SALDIRISINA UĞRAYARAK YARALANDI.