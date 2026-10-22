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Orman yolunda alevlenen otomobil örtü yangınını tetikledi

Acıpayam Benlik Mahallesi'nde park halindeki otomobilin alev almasıyla çıkan örtü yangını, ekiplerce büyümeden söndürüldü; yaklaşık 1 dönüm zarar gördü.

GİRİŞ: 22 Ekim 2026 - 10:25

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Orman yolunda alevlenen otomobil örtü yangınını tetikledi

Orman yolunda alevlenen otomobil örtü yangınını tetikledi

Denizli’nin Acıpayam ilçesi Benlik Mahallesi yakınlarındaki orman yolunda park halindeki bir otomobilde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevlerin araçtan yükselmesi çevredeki kuru otları tutuşturdu ve örtü yangını hızla gelişme riski taşıdı.

Müdahale ve zarar:

Bölgedeki vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarı üzerine Denizli Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri ile Denizli Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri kısa sürede olay yerine sevk edildi. Ekiplerin hızlı müdahalesiyle yangın ormanlık alana sıçramadan kontrol altına alındı. Örtü yangınında yaklaşık 1 dönüm alan zarar gördü.

Araç hasarı ve soruşturma:

Yangın sırasında alevlerin yoğunlaşması sonucu araç tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeniyle ilgili çalışmalar, olay yerinde görevli ekiplerce başlatıldı. Yetkililer, yangına hızlı müdahalenin ormanlık alanın daha geniş bir bölümünün zarar görmesini önlediğini belirtti.

DENİZLİ&#039;NİN ACIPAYAM İLÇESİNDE ORMANLIK ALANDA ÇIKAN ARAÇ YANGINI, İTFAİYE EKİPLERİNİN HIZLI...

DENİZLİ'NİN ACIPAYAM İLÇESİNDE ORMANLIK ALANDA ÇIKAN ARAÇ YANGINI, İTFAİYE EKİPLERİNİN HIZLI MÜDAHALESİYLE SÖNDÜRÜLDÜ.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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