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Ormanlık alanda çıkan tartışma Belence yakınlarında yaralanmayla sonuçlandı

İnebolu Belence yakınlarında ormanlık alanda çıkan tartışmada, husumetli Y.E.'nin tabancayla vurduğu A.Ç. bacaklarından yaralandı; soruşturma sürüyor.

GİRİŞ: 02 Kasım 2026 - 15:17

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Ormanlık alanda çıkan tartışma Belence yakınlarında yaralanmayla sonuçlandı

Ormanlık alanda silahlı yaralama:

Kastamonu'nun İnebolu ilçesi Belence köyü yakınlarında ormanlık alanda meydana gelen olayda, aralarında husumet bulunan Y.E. ile A.Ç. arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine şüpheli Y.E., yanında bulundurduğu tabancayla A.Ç.'ye ateş etti.

Olayın ayrıntıları:

Vurulan A.Ç., bacaklarından yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansta müdahale edilip, A.Ç. hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Soruşturmanın seyri:

Olayın ardından bölgeye intikal eden jandarma ekipleri tarafından şüpheli Y.E. kısa sürede gözaltına alındı. Olayla ilgili adli ve idari soruşturma devam ediyor.

KASTAMONU’NUN İNEBOLU İLÇESİNDE ÇIKAN SİLAHLI KAVGADA BİR KİŞİ YARALANDI.

KASTAMONU’NUN İNEBOLU İLÇESİNDE ÇIKAN SİLAHLI KAVGADA BİR KİŞİ YARALANDI.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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