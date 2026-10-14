Ortak akılla Manisa'nın afet risk azaltma yol haritası hazırlanıyor

Manisa'da ikinci İRAP çalıştayı tamamlandı

Manisa'nın afetlere karşı dayanıklılığını artırmak amacıyla hazırlanan 2027-2031 İl Afet Risk Azaltma Planı (İRAP) çerçevesinde düzenlenen ikinci çalıştay, iki gün süren oturumlarla sona erdi. 12-13 Ekim tarihlerinde Manisa İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen etkinlikte kamu kurum ve kuruluşları, yerel yönetimler, üniversiteler, meslek kuruluşları ve ilgili paydaşların temsilcileri bir araya geldi.

çalıştayın kapsamı ve katılımcılar:

Çalıştay, Manisa'nın karşılaşabileceği afet tehlikelerinin ayrıntılı değerlendirilmesine odaklandı. Mevcut durum ve kapasite analizi yapılarak senaryoya dayalı risk azaltma çalışmaları yürütüldü. Katılımcılar; risk alanlarının belirlenmesi, önceliklendirme ve saha bazlı müdahalelerin tartışılması aşamalarında görüş bildirdi. Bu toplantı, 15-16 Eylül'de Manisa Celal Bayar Üniversitesi'nde gerçekleştirilen ilk çalıştayın ardından planın geliştirilmesi sürecinde ikinci adımı oluşturdu.

eylem önerileri ve uygulama süreci:

Çalışma gruplarının çıktıları doğrultusunda hazırlanacak eylem önerilerinin değerlendirilmesiyle, planın 2027-2031 dönemine ilişkin nihai eylem paketi oluşturulacak. Bu süreçte eylemlerin sınıflandırılması, sorumlu ve destekleyici kurumların belirlenmesi ile tahmini maliyetlerin hesaplanması planın uygulanabilirliği açısından öncelikli konular arasında yer alıyor. Hazırlık aşamasında sahaya yönelik uygulama adımları ve kurumlar arası koordinasyon mekanizmalarının güçlendirilmesi gerektiği vurgulandı.

Çalıştayın kapanış konuşmasını yapan Manisa İl Afet ve Acil Durum Müdürü Osman Pıhtılı, planın yalnızca belgede kalan bir taslak olmaması gerektiğine dikkat çekti. Pıhtılı, doğru planlama, güçlü iş birliği ve kararlı uygulamalar ile afetlerin oluşturabileceği zararların azaltılabileceğini ifade etti ve katkı veren kurumlara teşekkür etti.

Planlamanın başarısının uygulamaya geçirilmesine bağlı olduğunu belirten Pıhtılı, koordinasyonun ve ortak sorumluluk anlayışının devam ettirilmesinin önemini vurguladı. Hazırlanacak planın, Manisa'nın afetlere karşı direncini artıran, kurumlara yol gösteren ve vatandaşların can ile mal güvenliğine somut katkı sağlayan bir uygulama aracı olması hedefleniyor.

Çalıştay, katılımcılara belgelerinin törenle verilmesiyle son buldu ve planın sonraki aşamalarında eylem önerilerinin nihai hâle getirilmesi için teknik çalışmaların süreceği bildirildi.

MANİSA'NIN AFETLERE KARŞI DAHA DİRENÇLİ HALE GETİRİLMESİ AMACIYLA HAZIRLANAN 2027-2031 İL AFET RİSK AZALTMA PLANI (İRAP) KAPSAMINDA DÜZENLENEN İKİNCİ ÇALIŞTAY TAMAMLANDI. İKİ GÜN SÜREN ÇALIŞTAYDA, KENTİN AFET RİSKLERİ DEĞERLENDİRİLİRKEN RİSKLERİN AZALTILMASINA YÖNELİK ÖNCELİKLİ EYLEMLER ELE ALINDI.