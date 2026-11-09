Ortak bilgiden yerel çözümlere: COP31'de sağlıkta iş birliği çağrısı

Antalya'da sağlık ve iklim politikaları uygulamaya taşınmalı

Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı COP31'in Antalya alanında düzenlenen toplantısında, geliştirilen bilgilerin ve deneyimlerin paylaşılmasının önemine dikkat çekti. Mevlana Celaleddin Rumi Salonu'nda düzenlenen oturuma Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus da katıldı ve iklim eylemlerinin sağlık boyutuna vurgu yaptı.

Bakan Memişoğlu, bir ülkenin geliştirdiği başarılı çözümlerin başka ülkelerde hayat kurtarabileceğini belirterek, her ülkenin aynı sorun için yeniden vakit kaybetmemesi gerektiğini söyledi. Antalya'dan ayrılırken geride "güçlü bir irade, işler bir iş birliği ve izlenebilir adımlar" bırakılması gerektiğini vurguladı.

ulusal strateji ve 2026–2030 planı:

Memişoğlu, Türkiye'nin iklim değişikliğiyle mücadeleyi devlet politikası düzeyinde ele aldığını ifade etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ortaya koyduğu 2053 net sıfır emisyon hedefinin bu yaklaşımın temel istikameti olduğunu söyledi. Bakanlık olarak daha önce yayımlanan ulusal programın üzerine inşa edilen 2026–2030 İklim Değişikliği ve Sağlık Eylem Planını hazırladıklarını belirtti.

Sağlığı korumanın merkezde olduğu politikayla, su ve hava kalitesi başta olmak üzere çevresel etkenlerin sağlık sonuçlarına etkisini azaltmaya yönelik uygulamalar öne çıkarılıyor. Bakanlık, içme-kullanma sularından yılda yaklaşık 175 bin numune alarak izleme gerçekleştirdiklerini; aşırı sıcaklara karşı geliştirilen sağlık eylem planıyla meteorolojik uyarıların yerel koruyucu önlemlere dönüştürülmesinin hedeflendiğini açıkladı.

dayanıklı sağlık sistemleri girişimi ve uluslararası iş birliği:

Toplantıda tanıtılan Antalya Dayanıklı Sağlık Sistemleri Girişimi, ülkelerin bilgi ve tecrübelerini kalıcı iş birliğine dönüştürmeyi amaçlıyor. Memişoğlu, girişim sayesinde ortak bilginin yerel ihtiyaca uygun uygulamalara dönüşeceğini ve böylece başarılı çözümlerin sınırlar ötesinde kullanılarak hayat kurtarabileceğini söyledi.

Girişim, sağlık tesislerinin çevresel etkilerini azaltmayı, enerji ve su verimliliğini artırmayı ve hizmet sürekliliğini güçlendirecek uygulamaları yaygınlaştırmayı hedefliyor. Bakan Memişoğlu, "Dinamik ve Dayanıklı Sağlık Sistemleri" yaklaşımını; tehlikeyi erken fark eden, öğrenen ve önlemlerini güncelleyen sistemler olarak tanımladı.

DSÖ'nün bakışı ve eyleme çağrı:

DSÖ Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus da iklim krizinin aynı zamanda bir sağlık krizi olduğunu vurguladı. Tedros, iklim değişikliğinin salt teorik bir tehdit olmadığını, seller, kuraklık ve hava kirliliğinin halihazırda hastalıklara yol açtığını ve hizmetleri aksattığını belirtti. Sağlık sistemlerinin darbeler gelmeden önce hazırlıklı olması gerektiğini ifade ederek, planların artık uygulamaya geçirilmesi çağrısında bulundu.

Tedros, iklim eyleminin yalnızca sağlık bakanlığına bırakılamayacağını; enerji, ulaşım, gıda, su, konut ve şehir planlaması gibi alanlarla birlikte ele alınması gerektiğini söyledi. İklim eyleminin bir maliyet olmanın ötesinde, daha sağlıklı bireylere, daha dayanıklı toplumlara ve ekonomilere yapılan bir yatırım olduğunu ekledi.

Memişoğlu toplantının sonunda, COP31 Sağlık Günü'nün ortak sorumluluğa güç katmasını diledi ve çocuklara bırakılacak mirasın içilecek su, solunacak temiz hava ve güvenli bir yaşam olması gerektiğini yineledi. Antalya oturumları ile ortaya konan fikirlerin ve girişimlerin, konferans sonrası izlenebilir ve uygulanabilir adımlara dönüşmesi hedefleniyor.

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İLE MÜCADELEDE DÜNYANIN EN ÖNEMLİ ORGANİZASYONU OLAN BM İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ'NİN (UNFCCC) 31. TARAFLAR KONFERANSI (COP31), ANTALYA COP31 ALANI'NDA BAŞLADI.