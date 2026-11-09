Solotürk lideri Murat Bakıcı son uçuşunda bayrağı devrediyor

Görev değişimi:

Türk Hava Kuvvetleri'nin gösteri ekibi SOLOTÜRK'te beş yıllık liderliğinin ardından Yarbay Murat Bakıcı, son uçuşunu 10 Kasım 2026'da Anıtkabir önünde gerçekleştirerek görev bayrağını devredecek.

Bakıcı, ekip liderliği süresince hem yurt içinde hem de uluslararası organizasyonlarda Türk pilotunun cesaretini ve yeteneğini kanıtladı; ekibin disiplini ve vizyonunu en üst seviyeye taşıdı.

Bakıcı'nın mirası:

Yarbay Murat Bakıcı, SOLOTÜRK tarihinde iz bırakan bir lider olarak anılıyor. İlk gösteri uçuşunu 2022'de Çanakkale'de yapan ekipte 5 yıldır görev yapan Bakıcı, Türk bayrağını dalgalandırdığı her noktada derin izler bıraktı.

Sahada ve uluslararası arenada ekibine sağladığı ilham verici liderlik, SOLOTÜRK'ün teknik ve prestij anlamındaki konumunu güçlendirdi; ekip standartları Bakıcı döneminde belirgin şekilde yükseldi.

Saygı uçuşu ve devir teslim:

10 Kasım'daki saygı uçuşu, hem anma hem de sembolik bir devir teslim niteliği taşıyacak. Görev liderliği, Hava Pilot Yarbay M. Erhan Aydemir'e devredilecek; ekibin ikinci pilotu ise Hava Pilot Binbaşı Murat Çakmak olarak görev yapacak.

Bu devir teslim, SOLOTÜRK'ün geleceğe dönük istikrar ve süreklilik hedefinin somut bir göstergesi olarak değerlendiriliyor; deneyimli kadro yeni dönemde de gösterilerin yüksek standartlarını sürdürmeyi amaçlıyor.

TÜRK HAVA KUVVETLERİ'NİN GÖKYÜZÜNDEKİ GURURU SOLOTÜRK’TE GÖREV DEĞİŞİMİ HEYECANI YAŞANIYOR. 5 YILDIR EKİP BÜNYESİNDE TÜRK PİLOTUNUN CESARET VE YETENEĞİNİ DÜNYAYA KANITLAYAN EKİP LİDERİ YARBAY MURAT BAKICI, SON UÇUŞUNU 10 KASIM’DA ANITKABİR’DE İCRA EDEREK, GÖREVİNİ HAVA PİLOT YARBAY M. ERHAN AYDEMİR’E DEVREDECEK.