Yemeksepeti market’in yeni rotası: Yaman A. Ungan liderliğinde büyüme ve hizmet kalitesi

Yemeksepeti Market yeni genel müdürü

Yaman A. Ungan, 2 Kasım 2026 itibarıyla Yemeksepeti Market Genel Müdürü olarak göreve başladı. Ungan, yatırım bankacılığı, strateji danışmanlığı ve e-ticaret yönetimindeki deneyimini platformun büyüme, ürün çeşitliliği ve kullanıcı deneyimini geliştirme hedeflerine taşıyacak.

atanma ve öncelikli hedefler:

Yemeksepeti'nin hızlı market iş kolu Yemeksepeti Market'in genel müdürlüğüne atanan Ungan, 27 ilde 116 noktada ve 6 binden fazla ürünle hizmet veren platformun sürdürülebilir büyüme planlarının hayata geçirilmesine odaklanacak. Ungan'ın liderliğinde ürün portföyünün genişletilmesi ve hizmet kalitesinin güçlendirilmesi öncelikli hedefler arasında yer alıyor.

kariyer geçmişi ve yetkinlikler:

Kariyerine kurumsal finansman alanında başlayan Ungan, ÜNLÜ & Co'da büyük ölçekli şirket satışları, birleşme ve satın alma işlemleri ile halka arz projelerinde görev aldı. INSEAD'dan MBA derecesini takiben McKinsey & Company'de çeşitli sektörlerde strateji, dönüşüm ve büyüme projelerine liderlik etti.

2021 yılında e-ticaret markalarına yatırım yapan bir platformun Türkiye ve Polonya operasyonlarını genel müdür olarak kurup büyüten Ungan, küresel birleşme ve satın alma süreçlerini yönetti ve yatırımcılara satışını sağladı. 2023'te SHEIN'e Türkiye Genel Müdür Yardımcısı olarak katılan Ungan, şirketin kâr ve zarar sorumluluğunu üstlendi; ürün geliştirme, satış, ticari planlama ve içerik üretimi ekiplerini yönetti. Yemeksepeti'ye katılmadan önce yeniden yatırım bankacılığına dönerek birleşme ve satın alma, halka arz ve sermaye piyasaları işlemlerinde danışmanlık verdi.

eğitim ve dil yetkinlikleri:

Ungan, Orta Doğu Teknik Üniversitesi İktisat Bölümü'nden lisans, Boğaziçi Üniversitesi'nden uluslararası ilişkiler alanında yüksek lisans ve INSEAD'dan MBA derecesine sahip. Ayrıca İngilizce ve Fransızca biliyor.

YAMAN A. UNGAN, 2 KASIM 2026 İTİBARIYLA YEMEKSEPETİ MARKET GENEL MÜDÜRÜ OLARAK GÖREVE BAŞLADI.