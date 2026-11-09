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Üniversitenin köy semineri: sağlık ve eğitimde farkındalık oluşturuldu

Sinop Üniversitesi, Melikşah köyünde düzenlenen söyleşide tarım ilaçlarının sağlık etkileri ve ailenin eğitimdeki rolünü uzmanlar anlattı.

GİRİŞ: 09 Kasım 2026 - 12:55

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EDİTÖR: Oğuzhan Kılıç

Üniversitenin köy semineri: sağlık ve eğitimde farkındalık oluşturuldu

Üniversitenin köy semineri:

Sinop Üniversitesi Bilim İletişim Ofisi ile Kadın Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi iş birliğiyle Melikşah köyünde düzenlenen Sağlığımız, Çocuklarımız ve Geleceğimiz başlıklı söyleşi, köy sakinlerinin yoğun katılımıyla gerçekleşti. Etkinlikte üniversitenin uzman akademisyenleri sağlık ve eğitim alanlarındaki kritik konuları köylülerle paylaştı.

etkinliğin içeriği:

Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Dilek Sağır, tarım ilaçlarının insan sağlığı üzerindeki olumsuz etkilerini ve alınması gereken önlemleri anlattı. Bilim İletişim Ofisi Koordinatör Yardımcısı Doç. Dr. Mehtap Taştepe ise ailenin çocukların eğitimindeki rolünü ve ebeveyn yaklaşımının geleceğin inşasındaki önemini vurguladı. Söyleşi, karşılıklı soru-cevap bölümüne de yer vererek katılımcıların sorularının yanıtlanmasını sağladı.

sosyal etkinlik ve kapanış:

Bilgilendirici oturumların ardından program, İş Sağlığı ve Güvenliği Bölümü öğrencilerinin hazırlayıp sunduğu konserle renkli anlara sahne oldu. Etkinlik, Melikşah köyü sakinlerine hem bilgi verici hem de keyifli bir akşam sunarak tamamlandı.

SİNOP ÜNİVERSİTESİ TARAFINDAN MELİKŞAH KÖYÜ’NDE DÜZENLENEN &quot;SAĞLIĞIMIZ, ÇOCUKLARIMIZ VE...

SİNOP ÜNİVERSİTESİ TARAFINDAN MELİKŞAH KÖYÜ’NDE DÜZENLENEN "SAĞLIĞIMIZ, ÇOCUKLARIMIZ VE GELECEĞİMİZ" KONULU SÖYLEŞİDE, TARIM İLAÇLARININ İNSAN SAĞLIĞI ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ VE AİLENİN ÇOCUKLARIN EĞİTİMİNDEKİ ROLÜ ELE ALINDI. SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ DEKAN YARDIMCISI DOÇ. DR. DİLEK SAĞIR (SAĞDAN ÜÇÜNCÜ)

Oğuzhan Kılıç

Oğuzhan Kılıç

 Karadeniz & Doğa Editörü

Karadeniz Bölgesi’nden gelen hava durumu, yöresel gelişmeler ve doğa olayları haberlerini düzenleyen editör.

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