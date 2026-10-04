Ortaokul çatısında yangın: İzmir'de itfaiye müdahalesi sürüyor

İzmir'in Karabağlar ilçesi Esentepe Mahallesi'nde bulunan Şeker Mevhibe Ortaokulunun çatısında saat 15.00 civarında yangın çıktı. Çatıdan yükselen alevler ve yoğun siyah dumanı gören çevredekiler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

olayın gelişimi:

Kısa sürede olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri okul çevresinde güvenlik önlemleri alırken, İzmir Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri çatıyı saran alevlere müdahale etmeye başladı. Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemedi.

müdahale ve durum:

İlk belirlemelere göre olayda herhangi bir can kaybı veya yaralanma bildirilmedi. Ekipler yangını kontrol altına alma ve soğutma çalışmaları yürütüyor; çevre güvenliği ve okulun durumu hakkında incelemeler devam ediyor. Yetkililer, yangının kesin nedeni üzerine çalışmaların sürdüğünü aktardı.

İzmir'de ortaokulun çatısında korkutan yangın