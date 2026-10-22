Ortaokul öğrencilerinden Çanakkale’de vefa: şehit Soner Özübek anıldı

Eskişehirli öğrenciler Çanakkale'ye giderek şehidi andı

Eskişehir'de eğitim gören ortaokul öğrencileri, 2007 yılında şehit düşen Piyade Uzman Çavuş Soner Özübek'in anısını yaşatmak ve tarih bilincini güçlendirmek amacıyla Çanakkale'yi ziyaret etti. Ziyaret, öğrencilerin milli mücadele mirasını yerinde görmesi ve şehitlere saygı sunması için düzenlendi.

Ziyaretin kapsamı ve öğrenim amaçları:

Program kapsamında 7. sınıf öğrencileri, Okul Müdürü Ayhan Yerli başkanlığında tarihi yarımadadaki şehitlikleri ve anıtları gezdi. Öğrenciler, şehitliklerde dua ederek ve anıtları inceleyerek vatan savunmasında can veren kahramanların hatırasına saygı gösterdi. Etkinlik, genç kuşaklara fedakârlık ve sorumluluk bilincini aktarmayı hedefledi.

Okul yönetiminin ve öğrencilerin değerlendirmesi:

Okul Müdürü Ayhan Yerli yapılan çalışmanın önemine değinerek bu tür etkinliklerin ay yıldızlı bayrağımızın hangi fedakârlıklarla dalgalandığını geleceğe taşıdığını vurguladı. Yerli, ziyaretin öğrenciler için hem duygusal hem de eğitici bir deneyim olduğunu belirtti.

Öğrenciler de Çanakkale ruhunu yerinde yaşamanın etkisini paylaştı; şehit Soner Özübek'i anmak için geldiklerini, bu vatanın hangi fedakârlıklarla kazanıldığını bildiklerini ve aziz şehitlerin emanetini yüreklerinde taşıdıklarını ifade ettiler. Unutmadık, unutmayacağız sözleri, ziyaretin duygusal ağırlığını özetledi.

Bu tür geziler, tarih bilincinin sınıf dışına taşınmasına katkı sağlarken, gençlerin milli değerlerle bağını güçlendiriyor. Okul yönetimi, anma faaliyetlerinin devam edeceğini ve benzer eğitim amaçlı etkinliklerin sürdürüleceğini belirtti.

ESKİŞEHİR'DE EĞİTİM GÖREN ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİ, 2007 YILINDA ŞEHİT DÜŞEN PİYADE UZMAN ÇAVUŞ SONER ÖZÜBEK’İ ANMAK AMACIYLA ÇANAKKALE’YE ANLAMLI BİR ZİYARET GERÇEKLEŞTİRDİ.