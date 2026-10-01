Ortaokulun gurur günü: LGS başarısı ödülle taçlandırıldı

Afyonkarahisar'da LGS başarısı ödüllendirildi

Afyonkarahisar Şehit Şükrü Karadirek Ortaokulu, LGS 2026 sınavında önemli başarı gösteren öğrencileri için bir ödül töreni düzenledi. Okul yönetimi tarafından gerçekleştirilen törende, sınavda öne çıkan öğrenciler sahneye çağrılarak ödüllerini aldı ve tebrik edildi.

ödül töreninin akışı ve katılımcılar:

Tören sırasında öğrencilere başarı belgeleri ve ödüller verilirken, etkinlikte öğretmenler ile veliler de hazır bulundu. Okul yönetimi, törende öğrencilerin gösterdiği başarının sadece sınav sonuçlarından ibaret olmadığını; disiplinli çalışma, kararlılık ve süreç boyunca gösterilen gayretle elde edildiğini vurguladı.

başarıda emeği geçenlere teşekkür:

Konuşmalarda ayrıca öğrencilere yol gösteren öğretmenlerin ve ailelerin katkısına dikkat çekildi; öğretmenleri ve velileri tebrik edildi. Ödül alan öğrenciler büyük mutluluk yaşarken, okul yönetimi bu başarıların okul adına gurur kaynağı olduğunu ifade etti.

Tören, öğrencilerin motivasyonunu artırmayı ve başarıyı destekleyen çalışma alışkanlıklarını teşvik etmeyi hedefleyen mesajlarla sona erdi. Okul yetkilileri, benzer başarıların devamı için eğitim süreçlerine ve aile-okul iş birliğine önem vermeye devam edeceklerini belirtti.

AFYONKARAHİSAR ŞEHİT ŞÜKRÜ KARADİREK ORTAOKULU, LGS 2026’DA ÖNEMLİ BAŞARI ELDE EDEN ÖĞRENCİLERİ İÇİN ÖDÜL TÖRENİ DÜZENLEDİ. BAŞARI GÖSTEREN ÖĞRENCİLER DÜZENLENEN TÖRENDE ÖDÜLLENDİRİLEREK TEBRİK EDİLDİ.